英國劍橋帥醫將診療室變砲房 還分享197段不雅影片與照片

英國劍橋大學畢業的醫師普利默，將自己的診療室變成砲房，和多名女性極樂性交。（圖擷自@TravelCambridg3「X」平台）

2023/12/23 15:37

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國劍橋大學畢業的40歲全科醫師普利默（Thomas Plimmer），將自己的診療室變成砲房，不僅找來多名女性在裡面啪啪啪，還分享197段不雅影片和照片，目前執業醫師仲裁庭已認定他行為不當，將於明年4月決定處罰結果，最嚴重將吊銷醫師執照。

綜合英媒報導，一共有6名女性投訴普利默的荒唐行為，其中1名為普利默在威爾特郡斯溫頓診所的同事（A女），她透露自己被「培養」成和普利默定期性交的玩物，似乎只是性發洩的對象，被普利默用來在診療室內打發無聊時光。

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普利默還主動向A女發送他和另名女子性愛的影片，甚至威脅要將2人的關係告知給A女的丈夫。除此之外，普利默還在約會網站找來女性到自己的診療室，於上班時間極樂性交，有些時候他甚至向砲友撒謊，指稱由於家人生病，實在抽不出時間約會，但其實是在和其他女性狂歡。

在英國執業醫師仲裁庭上，普利默為自己的「噁心」行為道歉，「我對所有被我欺騙過的人表達誠摯的歉意，並且因此疏於照顧病患」，但他同時也將事情歸咎於性成癮，並強調所有過程都是在雙方同意下進行的。

仲裁庭認為，普利默逼迫和威脅A女一事無法得到證實，但部分狀況確實行為不當，在明年4月22日的仲裁庭上將會決定處罰結果。

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