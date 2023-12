NASA分享銀河系恆星圖像「耶誕樹星團」網驚嘆：好美

2023/12/23 14:30

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕耶誕節將至,美國國家航太總署(NASA)近日發布1張合成影像,利用後製顏色、旋轉方向,讓銀河系編號「NGC 2264」星團如同「耶誕樹星團」,消息曝光引大量網友議論。

綜合外媒報導,美國國家航太總署官網19日發布1張「耶誕樹星團」後製圖,這是NASA錢德拉X光天文台近期探測到的編號「NGC 2264」星團,是一個由年輕恆星組成的星團,年齡約100萬年到500萬年,距離地球約2500光年,星團中恆星質量不等,有的不到太陽質量的10倍分之1,有的約為太陽質量的7倍。

請繼續往下閱讀...

NASA說,天文學家藉由透過顏色的選擇與旋轉影像,讓「NGC 2264」星團看起來更有耶誕氣氛。「耶誕樹星團」的翠綠色光芒是後製增強而來,動畫版本中閃爍的藍光、白光是會發出X射線的年輕恆星,由錢德拉X光天文台探測到它們的X光。

美國國家科學基金會於亞利桑那州基特峰(Kitt Peak)的0.9公尺望遠鏡所捕捉的光學數據顯示,星雲中的綠色氣體與耶誕樹的「松針」相對應,來自2微米全天巡天 (2MASS)的望遠鏡所拍到的紅外線則呈現前景、背景中的白色星光。此外,天文學家還將這張圖順時針旋轉約160度,因此看起來像是聖誕樹的頂部朝向圖片上方。

消息曝光後,許多網友紛紛留言表達不同看法,有人說「看起來像科幻電影場景」、「真漂亮!」「哇,令人驚豔」、「這個新的合成圖像透過顏色和旋轉的選擇增強了與聖誕樹的相似性」。

????For even more information about the Christmas Tree Cluster, visit us at: https://t.co/c2Y5LiD7yp pic.twitter.com/01v0CHU3oO