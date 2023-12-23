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NASA分享銀河系恆星圖像「耶誕樹星團」網驚嘆：好美

美國國家航太總署發布1張合成影像，利用後製顏色、旋轉方向，讓銀河系編號「NGC 2264」星團如同「耶誕樹星團」。（圖擷自「NASA」X）

美國國家航太總署發布1張合成影像，利用後製顏色、旋轉方向，讓銀河系編號「NGC 2264」星團如同「耶誕樹星團」。（圖擷自「NASA」X）

2023/12/23 14:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕耶誕節將至，美國國家航太總署（NASA）近日發布1張合成影像，利用後製顏色、旋轉方向，讓銀河系編號「NGC 2264」星團如同「耶誕樹星團」，消息曝光引大量網友議論。

綜合外媒報導，美國國家航太總署官網19日發布1張「耶誕樹星團」後製圖，這是NASA錢德拉X光天文台近期探測到的編號「NGC 2264」星團，是一個由年輕恆星組成的星團，年齡約100萬年到500萬年，距離地球約2500光年，星團中恆星質量不等，有的不到太陽質量的10倍分之1，有的約為太陽質量的7倍。

NASA說，天文學家藉由透過顏色的選擇與旋轉影像，讓「NGC 2264」星團看起來更有耶誕氣氛。「耶誕樹星團」的翠綠色光芒是後製增強而來，動畫版本中閃爍的藍光、白光是會發出X射線的年輕恆星，由錢德拉X光天文台探測到它們的X光。

美國國家科學基金會於亞利桑那州基特峰（Kitt Peak）的0.9公尺望遠鏡所捕捉的光學數據顯示，星雲中的綠色氣體與耶誕樹的「松針」相對應，來自2微米全天巡天 （2MASS）的望遠鏡所拍到的紅外線則呈現前景、背景中的白色星光。此外，天文學家還將這張圖順時針旋轉約160度，因此看起來像是聖誕樹的頂部朝向圖片上方。

消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「看起來像科幻電影場景」、「真漂亮！」「哇，令人驚豔」、「這個新的合成圖像透過顏色和旋轉的選擇增強了與聖誕樹的相似性」。

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