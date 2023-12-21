美國國務院年終記者會 布林肯關切台海和平

美國國務卿布林肯舉行年終記者會。（法新社）

2023/12/21 19:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）20日舉行年終記者會，強調美國將致力於深化北約和印太盟友的合作與協調，以便能更有效因應中國在貿易與經濟的脅迫行為，並關切台海、東海、南海的和平穩定與人權等領域。

布林肯從烏克蘭、以巴衝突到區域合作，細數美國過去一年的外交成果與未來努力目標。在談及印太區域時，他指出，美國將持續從強勢地位出發，與中國往來，美國擁有堅實的印太區域夥伴關係，包含美日韓大衛營峰會、澳英美三方安全夥伴協議（AUKUS）、與菲律賓的新防衛合作協議，以及強化美日印澳四方安全對話（Quad）機制。

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布林肯強調，美國與七國工業集團（G7）、歐盟等其他盟友夥伴的關係，都比以往緊密，會共同努力回應北京的挑戰；美國致力於深化北約和印太盟友的合作與協調，反映在美國與盟友關切的議題上，包含中國在經濟和貿易的脅迫行徑，台灣海峽、東海與南海的和平穩定，以及人權領域。

談及美中關係時，布林肯提到自己6月訪問北京，以及11月拜登與習近平在舊金山舉行峰會；布林肯指出，美國努力恢復高層外交，採取實際行動，減少競爭演變成衝突的風險，並在重要議題上取得進展。

布林肯並敦促國會通過援助烏克蘭的追加預算，「若我們失敗了，莫斯科、德黑蘭和北京會歡呼。」他表示，美國對於烏克蘭的軍事援助，也推動美國自身國防產業的復甦並強化工業基礎；美國持續支持烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略，這支持的不只是美國的國際盟友夥伴和因應全球挑戰的能力，也支持美國的企業和勞工。

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