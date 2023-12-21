內控失靈？澤倫斯基親信被揪出是俄公民 還在克里米亞做生意

烏克蘭總統澤倫斯基的長期夥伴巴魯利亞（Naum Barulya）（圖），被查出持俄羅斯護照。（擷取自YouTube影片）

2023/12/21 18:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭知名電視節目製作人巴魯利亞（Naum Barulya） 是總統澤倫斯基的長期盟友，也是澤倫斯基過去喜劇演員生涯的重要推手，他的女兒及女婿在澤倫斯基當選總統後，在政壇平步青雲。不過巴魯利亞近日卻被爆出，他實際上是俄羅斯公民，而且還在俄軍佔領的克里米亞做生意。

總部設於捷克布拉格的自由歐洲電台／自由電台（RFE/RL）20日報導，烏國獨立調查媒體《Schemes》的記者證實，2009年4月，俄羅斯移民局向巴魯利亞簽發了俄羅斯護照，當時這位製片人49歲。

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報導中說，並且在整個10年的烏東戰爭期間，巴魯利亞都沒有放棄俄羅斯公民身份。2019年（含）之前，他曾持俄羅斯護照前往克里米亞，並根據俄羅斯的立法，重新登記了他在克里米亞的財產和餐館業務，並購置了新房地產，還向俄羅斯繳稅數十萬盧布。

2014年2月基輔獨立廣場革命之後，巴魯利亞開始澤倫斯基領導的表演團體「第95季」合作，他們共同創作了喜劇節目《笑聲聯盟》，並製作了多部受歡迎的烏克蘭電視情境喜劇，包括讓澤倫斯基揚名立萬的《人民公僕》。

《烏克蘭真理報》專述相關報導時提到，「喜劇之王」澤倫斯基2019年贏得總統選舉後，將他富有創造力的隨行人員帶上了權力寶座。特別是，巴魯利亞的女兒伊琳娜·博爾佐娃（Iryna Borzova），成為「人民公僕黨」的最高拉達（國會議員），澤倫斯基並將她的丈夫、巴魯利亞的女婿博爾佐夫 （ Serhii Borzov），提拔烏國西部文尼察（Vinnytsya）地區的負責人。

目前巴魯利亞本人以及澤倫斯基，尚未對相關報導做出回應。澤倫斯基與巴魯利亞，都是出身以俄語為母語的俄羅斯家庭。

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