1張動圖「秒懂台灣降溫」 國外網友呼：太荒謬了

寒流來襲，台灣部分地區已有10度以下低溫出現，到下週二冷氣團減弱才會明顯回溫。（資料照）

2023/12/21 14:52

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕寒流來襲，台灣部分地區已有10度以下低溫出現，到下週二冷氣團減弱才會明顯回溫，國外1名網友分享1張氣溫起伏變化動態圖，別的地方是逐漸降溫，台灣卻是驟降或驟升，PO文曝光引許多網友討論，網友笑說「這是真的」、「太荒謬了」。

這名網友在Reddit論壇發文，並分享1張氣溫長條動態圖，公開影像可見，其他地方是緩慢地降溫，台灣卻是忽飆升又快速降溫，原PO認為台灣忽冷忽熱的天氣變化「太荒謬了！」

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消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，一些在台外國人說「好真實，11月還有點冷，12初熱，然後又變冷了」、「我在這裡已經15年了，特別奇怪的是上週天氣變得很溫暖」、「台灣全年的天氣很大程度取決於風向。基礎溫度（無風）至少是溫暖的」，還有網友笑說「天啊！我完全同意，我住在台北，前1秒還是豔陽高照，氣溫35度，到晚上氣溫就降到10度！建議不要裸睡」。

國外1名網友分享1張氣溫起伏變化動態圖，別的地方是逐漸降溫，台灣卻是驟降或驟升。（圖擷自Reddit）

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