中國指控挑釁南海 菲律賓防長：只有北京相信自己說的話

針對中國指控菲律賓在南海挑釁滋事，菲律賓國防部長鐵歐多洛20日予以強烈駁斥，強調「只有北京相信它自己說的話」。（歐新社檔案照）

2023/12/21 06:12

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對中國指控菲律賓在南海挑釁滋事，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）20日予以強烈駁斥，強調「只有北京相信它自己說的話」。

鐵歐多洛強調，「事實和真相是，世界上沒有任何一個國家，完全支持中國對整個南海的主權主張」。

請繼續往下閱讀...

鐵歐多洛日前接受菲律賓ABS-CBN新聞台訪問時指出，中國正試圖讓其他國家屈服於其將整個南海當作內部水域的片面主張，「想把南海變成中國的一個湖泊」，片面改變「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）和國際法。

本月10日，中國海警船再次阻止菲律賓補給船駛向仁愛暗沙（菲稱愛尤銀礁，中國稱仁愛礁），不僅發射高壓水柱導致菲方船隻嚴重受損，甚至採取撞擊行動。菲中雙方都指責對方肇事，應承擔責任，北京更指控事件「完全是由菲方挑起」。

對此，菲律賓總統小馬可仕16日接受日本媒體訪問時指出，馬尼拉旨在與北京解決主權爭議的外交努力「走錯方向」，「正朝不利的方向發展」；對於如何處理南海問題，菲律賓應該「改變思維」。

中國外交部發言人汪文斌19日在例行記者會上，仍然指責「完全是菲律賓蓄意侵權挑釁製造事端，責任在菲方」，中方堅定維護自身領土主權和海洋權益。但汪也聲稱，「海上分歧不是中菲關係的全部」，中方不會關上與馬尼拉對話接觸的大門。

在10日的前述衝突事件發生後，關注中國南海策略的美國退伍軍官、史丹佛大學「海洋之光」（SeaLight）計畫主任鮑爾（Raymond Powell）指出，隔天中國便罕見地出動11艘船隻湧入仁愛暗沙，「這次極不尋常的入侵，顯然是北京精心算計的武力展示」。他警告，「中國（南海行動）正在升級」。

12月10日，中國海警船向菲律賓補給船高壓水柱，企圖阻止菲國向擱淺在仁愛暗沙的報廢登陸艦「馬德雷山號」運補。（歐新社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法