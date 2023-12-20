為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

WHO將JN.1列為需留意變異株 專家：可逃避免疫系統

世界衛生組織（WHO）在當地時間19日將JN.1新型冠狀病毒變異株歸類為「需留意變異株」。（歐新社）

世界衛生組織（WHO）在當地時間19日將JN.1新型冠狀病毒變異株歸類為「需留意變異株」。（歐新社）

2023/12/20 10:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）在當地時間19日將JN.1新型冠狀病毒變異株歸類為「需留意變異株」（variant of interest），專家指出，該毒株可以逃避免疫系統，比其他變種更容易傳播，但目前證據顯示其對公共衛生構成的風險較低。

據《路透》報導，WHO將新型冠狀病毒變異株JN.1歸類為「需留意變異株」，至少2名專家透露，雖然JN.1可以逃避免疫系統，比其他目前流傳的新冠變異株更容易傳播，但尚未出現會引發更嚴重疾病的跡象。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院（Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）病毒學家裴可斯（Andrew Pekosz）也認為，雖然可能會出現更多感染JN.1的病例，但JN.1不會構成更大的風險。

JN.1先前被歸類為上一代變異株BA.2.86譜系中的需留意變異株，但世衛組織現在把其單獨歸類為個別需留意變異株；世衛組織表示，目前的疫苗可持續預防JN.1與其他COVID-19流傳變異株引發的重症與死亡。

據美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention）最新統計，截至12月8日，亞型變異株JN.1約占美國病例15%至29%；美國CDC指出，目前沒有證據顯示JN.1對公共衛生構成的風險比其他目前流傳的變異株高，施打追加疫苗可持續防範美國人感染JN.1。

上週，中國發現7起JN.1感染病例，近4週JN.1也佔我國境外移入占比達28％，本土則為3％。衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，JN.1有潛力成為下一波主流株，但仍須觀察12月底至1月初的趨勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
JN.1躍星國主流株 我移入占比達28%
2023/12/20 05:30

JN.1躍星國主流株 我移入占比達28%
近4週境外移入JN.1占達28％ 羅一鈞：有潛力成下一波主流株
2023/12/19 17:16

近4週境外移入JN.1占達28％ 羅一鈞：有潛力成下一波主流株
中國驗出新病毒株JN.1 陳時中憂恐有一波流行
2023/12/18 05:30

中國驗出新病毒株JN.1 陳時中憂恐有一波流行
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播