自稱願與烏克蘭對話 普廷：但不會放棄屬於我們的東西

俄羅斯總統普廷19日表示，俄羅斯已準備就烏克蘭的未來展開對話，同時強調將捍衛國家利益。（路透資料照）

2023/12/20 10:35

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）19日表示，只要烏克蘭、美國和歐洲點頭，俄羅斯已準備就烏克蘭未來展開對話；但同時強調將捍衛國家利益。

據路透報導，普廷2022年發兵進攻烏克蘭，過程中他數度表示有意展開談判；不過西方官員多認為，普廷正等待明年11月美國總統大選結果出爐，因共和黨執政可能翻轉拜登的堅定援烏立場。

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普廷在國防會議上表示：「那些在烏克蘭、歐洲和美國對俄羅斯咄咄相逼的人們，他們想要談判嗎？隨他們去吧。我們將遵循我們的國家利益進行談判。」

普廷強調：「我們不會放棄屬於我們的東西。」他補充，俄羅斯無意與歐洲作戰。

1991年蘇聯瓦解時，俄羅斯即侵占了國際公認約17.5%的烏克蘭領土；2014年，俄國進一步吞併克里米亞（Crimea）；去年，普廷更宣稱包括盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、赫松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）等4大地區，均屬於俄羅斯。

對此基輔強硬回擊，稱直到最後1名俄羅斯士兵被逐出烏克蘭，戰事才會休止。

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