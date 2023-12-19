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提防「俄」鄰！丹麥接棒瑞典和芬蘭 與美簽署國防協議

丹麥總理佛瑞德里克森表示，該國已與美國達成一份為期10年的國防協議，將允許美國士兵和軍備永久駐紮丹麥。（彭博）（記者孫宇靑攝）

丹麥總理佛瑞德里克森表示，該國已與美國達成一份為期10年的國防協議，將允許美國士兵和軍備永久駐紮丹麥。（彭博）（記者孫宇靑攝）

2023/12/19 19:28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》19日報導，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）表示，該國已與美國達成一份為期10年的國防協議，將允許美國士兵和軍備駐紮丹麥。這是繼瑞典、芬蘭後，再有歐洲國家與美國達成國防合作里程碑，形成牽制俄羅斯的包圍網。

據報導，佛瑞德里克森表示，丹麥和美國去年2月開始談判的國防協議，將在本週稍後簽署，並在約1年後通過必要立法後生效。新的國防協議意味，美國士兵和軍備可以永久駐紮在丹麥領土上。

在此之前，芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）18日在華府與美國國務卿布林肯簽署「國防合作協議」，確立美芬兩國更緊密的聯繫，包括部隊聯合訓練和軍事互操作性，且美軍可自由使用芬蘭15處基地和設施，其中包括4座空軍基地和1座港口。

哈卡寧大讚這是「美國致力於保衛芬蘭和北歐的強烈訊號」，有助於顯著提升兩國在各種情況下共同行動的能力，但他也強調，芬蘭不指望美國負責芬蘭的國防，芬蘭會繼續自我精進，並分擔地區內外的責任。

瑞典則在12月初與美國簽署類似協議，為美軍在瑞典運作鋪路，包括美國軍事人員的法律地位、軍事物資進入部署地區預置等。

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