美國小學年度華裔女教師 多次性侵男學生恐判165年

曾在去年獲選年度教師的34歲華裔女教師賈桂琳，今年傳出涉嫌性侵2名年幼男童，未來恐面臨165年牢獄。（圖擷自San Diego County Office of Education網站）

2023/12/19 15:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國南加州一名34歲華裔女教師賈桂琳（Jacqueline Ma），曾在2022年獲得「年度教師」，但她在今年3月涉嫌兒童性犯罪被捕，震驚當地社會。日前她被檢察官指控，指控涉嫌性侵2名年僅11歲與12歲的男童，包含互傳私密照片、發生性關係、視訊觀看洗澡等行為，目前她指控18項重罪，最高可能面臨165年牢獄。

綜合外媒報導，賈桂琳先前是南加州聖地牙哥（San Diego）林肯英畝小學（Lincoln Acres Elementary School）的六年級教師，曾在2022年8月評選為聖地牙哥郡最佳年度教師之一。然而就在今年3月，一名曾被賈桂琳教過的12歲男學生家長報警，指控她與學生之間可能有不當關係，隨後賈桂琳於同月7日被捕。

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經檢察官調查後，嫌疑人賈桂琳被指誘騙2名男孩，並在其中一名男孩12歲時，開始發生性關係。檢察官指出，賈桂琳與這名學生有長達數個月的不正當關係，期間她先是以籃球、電玩等話題引誘對方，再將對話逐漸轉向性暗示，包括發生性行為、發送色情照片、暗示訊息等。

檢察官表示，賈桂琳手機裡有一個隱藏的資料夾，裡面有50多張簡訊截圖、不雅照片等，一些截圖還顯示受害男童正在洗澡，而她則透過視訊通話觀看全程。接著檢察官在調查過程中，又發現另一名受害的11歲男童，據受害者的陳述，賈桂琳教導該男童如何進行性行為，指導他透過觀看影片學習性行為，甚至付錢請對方看脫衣舞孃。

檢察官在開案陳詞中表示，成年人對於孩童本來就占據了權威地位，但老師的權威遠大於此，這中間不僅是權勢，還有信任地位。聖地牙哥South Bay法庭法官日前聽取檢方陳述，最終裁定有足夠證據使本案進入審判階段。

報導指出，賈桂琳今年3月被捕後，目前仍在獄中，不得保釋。她面臨的指控包括猥褻兒童、接觸未成年人試圖性犯罪、持有兒童色情製品等18項涉及未成年性犯罪的重罪，如果所有指控成立，她未來可能面臨最高165年刑期的終身監禁。

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