汪星人版COVID？神祕疾病蔓延美16州 獸醫爆「高危犬種」

獸醫指出，「扁臉」和「短吻」犬種，較容易感染該呼吸道疾病。圖為美國屆西敏寺犬展上參賽的日本狆（左）與瑪爾濟斯。（路透）

2023/12/18 15:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國哥倫比亞廣播公司（CBS）近日報導，據獸醫通報，近幾個月來，一種神秘的犬隻呼吸道疾病已蔓延到至少16個州，其症狀包括發燒、咳嗽和嗜睡，嚴重恐引發肺炎，甚至死亡。這種神秘疾病似乎對扁平臉或短鼻子的犬種，如巴哥犬與法國鬥牛犬等，構成更嚴重的威脅，這些犬種原本就較容易患呼吸道疾病。

報導中說，獸醫暫將這種疾病稱為「非典型犬病毒性呼吸道疾病」（aCIRDC），但病因知之甚少，也尚未確定其傳播方式和最佳治療方法，因此只能建議寵物主人盡可能避免讓自家狗兒與其他寵物接觸，並確保狗兒按時接種疫苗。

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據路易斯安那州立大學獸醫學院表示，過去1年裡，許多狗狗感染aCIRDC，且病例數越來越多，疫情已蔓延至加州、科羅拉多州、佛州、喬治亞州、愛達荷州、伊利諾州、印第安納州、麻州、新罕布夏州、內華達州、奧勒岡州、賓州、羅德島州、佛蒙特州和華盛頓州共16州，其中奧勒岡州自8月中旬以來，已通報了200多例已知病例。

官員稱，這種疾病的臨床症狀包括慢性氣管支氣管炎，即氣管和支氣管的炎症，病程可持續6到8週或更長時間，臨床症狀有咳嗽、打噴嚏、流鼻水，以及眼睛或鼻子流膿等。部分狗兒的病程惡化極快，約24至36小時內就會演變成重症或死亡，但這種情況很少見。

賓州農業部發言人鮑爾斯（Shannon Powers）聲明表示，據部分州的回報資料，一些患有呼吸道慢性疾病的狗兒對抗生素產生抗藥性，因此更容易引發肺炎。

CBS引述獸醫說法指出，「扁臉」和「短吻」犬種，較容易感染該呼吸道疾病，例如巴哥犬、西施犬和法國鬥牛犬等。面對即將到來的耶誕節，獸醫師提醒盡量勿帶自家的狗兒出門聚會，以避免其他寵物近距離接觸。

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