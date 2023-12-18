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南韓18層飯店大火42傷 有房客「跳」隔壁樓頂逃生

南韓仁川1間18層飯店17日晚間發生大火，造成42人受傷，所幸並無傳出人員死亡。（歐新社）

南韓仁川1間18層飯店17日晚間發生大火，造成42人受傷，所幸並無傳出人員死亡。（歐新社）

2023/12/18 09:54

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓仁川1間飯店17日晚間發生大火，等不及救援的房客甚至凌空「跳」向隔壁飯店逃生，所幸並無傳出人員罹難，已知42人受傷。

「朝鮮日報」報導，仁川消防局17日表示，仁川南洞區論峴洞這間地下3層、地上18層飯店，於晚間9時左右發生大火。

仁川市消防局晚間9時18分獲報後動員140名消防人員、49輛機具趕往搶救，火勢於晚間10時30分左右完全撲滅。社群媒體上發布的現場影片顯示，火焰自大樓外牆竄出，現場黑煙密布。

混亂中房客們倉皇逃難，甚至傳出有人「跳」至隔壁飯店逃生。靠近火災現場的另間飯店1名高層表示，「我知道有房客從失火大樓跳到了我們飯店大樓的屋頂」。

現場目擊者指出，「一些人在飯店大樓窗邊揮舞毛巾，尋求救援」。火災發生後，飯店前的路口停滿了救援車輛，包括消防車和警車。

截至當天晚上11時30分，已有42人因吸入濃煙、外傷而被送往醫院，所幸並無傳出人員罹難。

消防部門正在調查起火的確切原因和財產損失。官員表示，「我們正在調查起火的具體原因」、「受傷人數仍在統計當中，未來將持續更新」。

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