時隔26天！北韓朝日本方向發射飛彈 日韓齊發警報！

北韓今晚（17日）往朝鮮半島東部海域發射彈道飛彈。（路透檔案照）

2023/12/17 22:17

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓軍方稍早發布消息指出，北韓繼11月22日射彈挑釁後，今晚（17日）往朝鮮半島東部海域發射彈道飛彈，目前兩國軍方正在分析相關資訊。

根據《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部於台灣時間17日晚間9點42分發布警報，指北韓又朝東海（日本稱日本海）發射一枚不明彈道飛彈，軍方正在分析飛行距離、高度、速度等飛彈規格。上次北韓發射彈道飛彈是在上月22日，至今已過26天。

請繼續往下閱讀...

另據《NHK》報導，日本防衛省晚間也針對此事發佈警報，目前正在蒐集信息確認是否會對日本造成影響，日本海岸警衛隊也發布通報，呼籲在日本海（南韓稱東海）上航行的船舶多加注意相關資訊。此外，日本政府已召集相關部會和單位人員組成緊急小組前往危機管理中心。

有分析認為，北韓此次射彈，不排除與美國維吉尼亞級核動力攻擊潛艦「密蘇里號」（USS Missouri, SSN-780）17日停靠南韓釜山海軍基地有關。以前美國核動力潛艦停靠南韓非常罕見，但隨著首爾與華府達成協議後，美軍艦停靠南韓的次數提高，藉以協助南韓嚇阻北韓，上月22日美國海軍洛杉磯級核動力攻擊潛艦「聖達菲號」（USS Santa Fe，SSN-763）才訪問南韓濟州島海軍基地，北韓同日發射飛彈回應。

北韓今晚（17日）往朝鮮半島東部海域（東海/日本海）發射彈道飛彈。（圖翻攝自Google地圖）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法