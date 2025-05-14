金門金城國中不雅考題風波 今晚班親會「等嘸人」流會

金城國中原擬舉辦「親師座談」，向家長說明後續如何幫助孩子順利銜接人生的階段，結果家長全數缺席，校方人員進進出出在會場等候。（記者吳正庭攝）

2025/05/14 23:35

〔記者吳正庭／金門報導〕金城國中9年級健康定期考查試題出現「不健康」考題，充斥不雅文字，不僅社會譁然，出題翁姓教師擔任班導的學生家長更是意見爆表；金城國中今晚原擬舉辦「親師座談」，向家長說明更換班導，後續如何幫助孩子順利銜接人生的階段，結果，家長全數缺席，座談流會。

金城國中表示，事件爆發後，該校已啟動性平委員會，翁姓教師12日請假，校方13日安排另名老師取代翁師的班導職務，接管班務的是教學經驗豐富的陳姓教師。

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金城國中13日對翁師所帶班級的20多位學生家長發出「親師座談會參加意願調查表」，希望透過與家長面對面，說明該校發生這麼大的社會風波，造成孩子和家長不安，也造成學習環境的動盪，派任有經驗的陳姓老師接管，希望穩定學子即將參加會考的考情，並說明學校後續的處理方式。

結果，原訂晚間7點在金城國中辦理的親師座談，20多位家長全部未到場開會，專程帶著蛋糕為學生家長及校方打氣的金城國中家長會長陳學宏說，很可能因為會考將屆，有的家長為了不影響學子備考，未出席，也有家長是因為信任學校的處理方式未到場。

陳學宏說，輿論風波有正反兩面，他認為學校的處理已上軌道，學校的同仁需要打氣，也要跟家長說明，避免有資訊落差；會考將屆，應讓學生安定，「面對1位老師出題疏失，也不能忘了還有整屆學生要會考」，此時要以大局為重，尤其翁師這班學生，馬上要面臨選填志願，升學輔導，畢業典禮等等，換了新的班導，還是要溝通一下。

雖然「等嘸人」，金城國中校長謝志偉帶著學務主任楊弘安等人，晚上8點多仍在教室守候；針對發出的調查表全都回收，有些家長將意見寫在調查表，表示不會出席，也有的家長未表達意見，也未出席，校方都表示尊重。

翁姓教師出題惹議，連日來撻伐他文字運用不妥者多，但仍有學生私下肯定翁是具有教學實力的老師，評價兩極；金門坊間認為，此次風波事關重大，對於縣府應有更積極的作為，期待甚殷。

金城國中原擬舉辦親師座談，金城國中家長會長陳學宏帶著蛋糕到場要為學生家長及校方人員打氣。 （記者吳正庭攝）

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