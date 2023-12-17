麥當勞薯條美味關鍵 退休行政主廚曝是「它」

前麥當勞行政主廚哈拉茨在TikTok上揭密麥當勞薯條的美味秘訣。（圖截自TikTok「@chefmikeharacz」）

2023/12/17 13:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名已經退休的麥當勞行政主廚近日在TikTok上發佈1部以「你想知道可以從哪裡買到最正宗的麥當勞薯條嗎？」為題的影片，揭露了麥當勞薯條的美味秘方，引發網友熱烈討論。

根據《紐約郵報》 報導，這位名叫哈拉茨（Mike Haracz）的前麥當勞行政主廚在影片中公開3個讓人在家也能吃到麥當勞薯條的秘訣。

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哈拉茨表示，「首先，你必須去沃爾瑪超市（Walmart）購買『超值細薯條』，因為這款冷凍薯條跟麥當勞使用的薯條幾乎一模一樣」。隨後他指出，炸薯條的油溫及時間控制也相當重要，「油溫和時間都可以根據你的設備進行調整，但最好是控制在華氏370度（約攝氏187.7度）左右炸2分鐘。而且一次炸的量不要太多，要仔細觀察薯條的顏色是不是達到你的期望，然後最後一定要用莫頓鹽來調味」。

哈拉茨說，成功復刻經典麥當勞薯條的關鍵就是，「麥當勞在他們炸薯條的油中添加了一點牛肉香味，所以除了一般的油之外，你還需要準備牛油，並在每兩杯植物油油中添加2湯匙的牛油」。此外他還透露，麥當勞曾經只使用純牛油來炸薯條，但後來因種種因素改為植物油混合牛油，「如果你使用純牛油來炸薯條，那成品就會非常香」。

影片上傳後立刻吸引許多麥當勞薯條的狂熱粉絲前來圍觀並留言表示，「所以如果我只用牛油炸薯條就能吃到童年裡的炸薯條嗎？老薯條好吃多了」、「作為1名帶著2個孩子，靠麥當勞薯條為生的母親，謝謝你告訴我這個祕密」、「好吧，我終於發現為什麼吃麥當勞薯條會讓我的胃不舒服，我對牛肉過敏」。另外也有懶人網友打趣留言道，「聽起來直接去麥當勞得來速比在家炸薯條容易40倍」。

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