中國威脅加劇 東協與日本將加強「海上安全合作」

日本和東南亞國家協會16日起一連3天舉行領袖峰會，日相岸田文雄（右）和印尼總統佐科威（左）為聯合主席。（美聯社）

2023/12/16 20:51

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本與東南亞國家協會（ASEAN）16日起一連3天舉行特別峰會，慶賀建立友好合作關係50週年。《法新社》及《日經亞洲》等媒體率先看到聲明草案，內容指在南海緊張局勢升級的背景下，日本和東協同意加強「海上安全合作」。

這次峰會在日本東京舉行，在17日的主要會議及週末的雙邊會議上，各國領袖將討論全球重要問題，包括印度－太平洋地區的地緣政治和安全挑戰，以尋求深入合作，而即將加入東協的東帝汶，同樣受邀出席。

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日本首相岸田文雄近日向東協媒體發表的撰文中表示，「國際社會正處在歷史轉折點，以法治為基礎的自由及開放的國際秩序受到嚴峻挑戰⋯⋯我期待在堅定的『信任』基礎上，與東協人民展開比以往更密切的合作」。

岸田文雄和峰會聯合主席、印尼總統佐科威將負責起草一份聯合聲明，而日經及法新社看到的草案指出，日本和東協同意加強安全合作，包括海上安全合作，以及裁減軍備和防核武擴散，努力實現無核世界。另外，雙方也將在推動數位化和人工智慧（AI）上進一步合作。

日本神奈川大學國際政治學教授大庭三枝表示，日本過去身為亞洲唯一的經濟強權，在該地區擁有優勢地位，與東協的關係也由日本所建構，由日本政府協助促進東協經濟發展，即1977年時任日相福田赳夫提出的，對東南亞外交政策原則「福田主義」，實際上雙方並非平等關係，「但那些日子已是過去式，如果現在不承認這一點（平等地位），雙方關係長遠來看不會穩定」。

據報導，東協總人口近7億，人民平均年齡較小，是經濟成長的主要動力。世界銀行數據顯示，東協十國去年的國內生產毛額（nominal GDP）比1999年增加6倍多。東協現在處於美中衝突前線，新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究所」今年一項調查顯示，東協59.9%民眾認為，中國是該地區最具影響力的經濟大國，遠超過日本（4.6%）；41.5%認為，中國在該地區最具政治和戰略影響力，僅31.9%認為美國才是。

儘管如此，大庭三枝強調，「東協永遠不會選邊站」，而日本對東協的價值在於，可以在經濟和安全上展開友好合作，畢竟北京海上擴張，仍是區域的主要安全議題。

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