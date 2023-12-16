賺翻！在二手店花百元買花瓶 竟是大師作品轉手300萬賣出

美國女子在二手店花3.99美元購買花瓶，沒想到竟然是義大利大師作品，最終以10.7萬美元售出。（圖擷自Rago Auctions網站）

2023/12/16 09:27

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州女子文森（Jessica Vincent），今年6月在二手商店尋寶，眼尖發現1個花瓶可能不尋常，隨即以3.99美元（約新台幣125元）買下，沒想到後來鑑定是義大利大師作品，本月13日在拍賣會上以10.7萬美元（約新台幣335萬元）售出。

據《CNN》 報導，文森透露，她小時候就經常和母親去二手店、車庫拍賣、跳蚤市場，成年後仍然保持這樣的習慣，並培養出一雙「慧眼」，可以在眾多舊貨中發現具有價值的物品。

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文森回憶，那天她在經常去的二手店看到了花瓶，一眼就察覺品質相當好，有些不敢相信在她之前沒人發現它的價值，連忙買回家並在臉書玻璃器皿社團上傳照片，網友們隨即辨識出這花瓶來自義大利品牌Venini，由高級的穆拉洛（Murano）手工玻璃製成。

拍賣公司專家在前往鑑定後，確認為義大利知名建築師、設計師斯卡帕（Carlo Scarpa）1942年的作品，原先估價3萬至5萬美元（約新台幣94萬元至156.8萬元），沒想到最終由匿名買家以10.7萬美元拍下。

文森透露，她和伴侶透過網路觀看了拍賣會，看到花瓶售出時歡呼雀躍，直呼這筆意外之財是一種祝福，她現在仍不斷去二手店尋寶或者替家裡購買適合的物品，並享受著「狩獵的刺激」。

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