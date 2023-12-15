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初版「米老鼠」版權明年到期 將成公共財無償使用

迪士尼動畫角色「米老鼠」1928年初次亮相的版本。（取自迪士尼官網https://thewaltdisneycompany.com/）

迪士尼動畫角色「米老鼠」1928年初次亮相的版本。（取自迪士尼官網https://thewaltdisneycompany.com/）

2023/12/15 23:59

〔編譯管淑平／綜合報導〕迪士尼（Walt Disney Company）的著名動畫角色「米老鼠（Mickey Mouse）」，1928年首次亮相版本的版權保護期限，將在2024年1月1日到期，屆時初版米老鼠的版權將屬於公有領域，任何人都能無償使用。

「米奇」米老鼠1928年在迪士尼動畫短片《汽船威利號（Steamboat Willie）》首次亮相，迪士尼公司擁有這個初版米老鼠的版權，將在2024年1月1日滿95年到期。杜克大學公有領域研究中心主任、法學教授詹金斯（Jennifer Jenkins）對初版米老鼠即將對公眾開放使用，表示「這是米老鼠，這很令人興奮，因為它具有象徵意義。」

迪士尼1928年申請初版米老鼠版權，依照當年版權法，有28年保護期，並可延長一次、28年，因此該版本米老鼠版權期限原本應該在1984年到期。不過，在迪士尼公司遊說下，美國國會在1970年代、1990年代兩度延長版權保護期限，使初版米老鼠版權期限長達95年。

也因此，修改版權保護期限的法律，被戲稱是「米老鼠保護法（Mickey Mouse Protection Act）」不過，即使明年起所有人都可無償使用初版米老鼠，但是法律禁止以欺騙性手法，利用該角色愚弄消費者，以為其產品出自原創作者。

迪士尼公司針對初版米老鼠版權即將到期，發表聲明指出，米老鼠1928年在《汽船威利號》首次亮相以來，大家已經把這個角色與迪士尼的故事、體驗和正版商品聯繫在一起，「這一點不會在汽船威利號版權到期後有所改變」，該公司也將努力防止，以未經授權使用米老鼠和本公司其他代表性角色，混淆消費者，「我們將持續保護我們在更現代版本的米老鼠和其他作品的權利，這些作品仍受版權保護」。

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