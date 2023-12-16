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英國少年西班牙旅行失蹤「6年後現身法國」 同行母仍人間蒸發

英國少年Alex Batty失蹤時的模樣，當時11歲。（路透檔案照）

英國少年Alex Batty失蹤時的模樣，當時11歲。（路透檔案照）

2023/12/16 01:13

〔中央社〕法國南部城市土魯斯（Toulouse）當局週五說，一名6年前失蹤的英國青少年已在法國南部被找到。根據和他相遇並通知警方的司機表示，他逃離一個靈修山地社區。

當地檢察官辦公室告訴《路透社》，青少年的家人已經確認他是來自大曼徹斯特（Greater Manchester）的巴蒂（Alex Batty）。

檢察官辦公室發言人說：「他應該很快就會返回英格蘭。」發言人也說，英國當局正針對巴蒂失蹤一案展開刑事調查。

當時11歲的巴蒂是在2017年和母親和外祖父，前往西班牙馬拉加（Malaga）旅行期間失蹤。

送貨司機阿西迪尼（Fabien Accidini）告訴法國地方日報《南方電訊報》（La Depeche）：「他告訴我，他從山上出發後已經走了4天。」阿西迪尼發現這名青少年在土魯斯周邊地區一條公路上徘徊。

《南方電訊報》率先報導巴蒂現身的消息。報導中提及，這名少年生活在庇里牛斯山（Pyrenees）山區一個靈修社區中，這個社區吸引來自歐洲各地的逃避現實者、追求另一種生活方式而聞名。

巴蒂的母親在2017年和兒子一起失蹤，至今下落不明。

阿西迪尼說：「他告訴我，他的母親有點（怪），雖不是瘋了，但精神狀態有點怪異，……和一群人待在山裡。」

阿西迪尼表示：「他住在那裡似乎並不痛苦，但他很高興能離開。」

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