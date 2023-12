菲律賓警方掃蕩性交易、網路詐騙 強制驅逐180名中國公民

2023/12/15 14:57

〔即時新聞/綜合報導〕菲律賓與中國在南海衝突不斷,2國關係緊張之際,菲律賓昨(14)日宣布,警方先前在首都馬尼拉(Manila)展開突襲行動,打擊性交易和線上詐騙集團,羈押涉嫌犯案、沒有工作許可證的180名中國公民,並同日驅逐出境。對此,中國外交部則回應,希望菲方能確實保護中國公民的合法權益。

綜合外媒報導,菲律賓警方10月展開的突襲行動中,從1棟大樓內部發現了近600人,除了菲律賓本國人,還包括中國人、韓國人和越南人,其中180人為中國人。警方在這棟大樓內發現了許多情趣玩具,還有1間按摩院、多間卡拉OK室和1家餐廳。不僅如此,警方透露有數名婦女在這場突襲行動中被成功「救出」。

當局指出,這棟建築由1家公司經營,該公司註冊為網路遊戲公司。總統反組織犯罪委員會(Presidential Anti-Organized Crime Commission)副秘書長克魯茲(Gilberto Cruz)則指出,遭到驅逐出境的中國公民沒有工作許可證,且菲國從事「網路詐騙」活動,更透露未來數週,他們將驅逐更多在突襲行動中被拘留的其他外籍人士。

另根據中國外交部官網,發言人毛寧在14日下午舉行例行記者會時,被外媒詢問這起事件的相關問題,她提到暫時還沒有關注到這一情況,僅表示,「中國政府一貫要求中國公民在海外遵守當地的法律、法規,中方也希望菲方能夠確實保護中國公民的合法權益。」

