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菲律賓警方掃蕩性交易、網路詐騙 強制驅逐180名中國公民

菲律賓14日宣布，將涉嫌在菲國從事性交易和網路詐騙，且沒有工作許可證的180名中國公民，全數驅逐出境。（圖擷取自@NewslineWorldph 社群平台「X」）

菲律賓14日宣布，將涉嫌在菲國從事性交易和網路詐騙，且沒有工作許可證的180名中國公民，全數驅逐出境。（圖擷取自@NewslineWorldph 社群平台「X」）

2023/12/15 14:57

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓與中國在南海衝突不斷，2國關係緊張之際，菲律賓昨（14）日宣布，警方先前在首都馬尼拉（Manila）展開突襲行動，打擊性交易和線上詐騙集團，羈押涉嫌犯案、沒有工作許可證的180名中國公民，並同日驅逐出境。對此，中國外交部則回應，希望菲方能確實保護中國公民的合法權益。

綜合外媒報導，菲律賓警方10月展開的突襲行動中，從1棟大樓內部發現了近600人，除了菲律賓本國人，還包括中國人、韓國人和越南人，其中180人為中國人。警方在這棟大樓內發現了許多情趣玩具，還有1間按摩院、多間卡拉OK室和1家餐廳。不僅如此，警方透露有數名婦女在這場突襲行動中被成功「救出」。

當局指出，這棟建築由1家公司經營，該公司註冊為網路遊戲公司。總統反組織犯罪委員會（Presidential Anti-Organized Crime Commission）副秘書長克魯茲（Gilberto Cruz）則指出，遭到驅逐出境的中國公民沒有工作許可證，且菲國從事「網路詐騙」活動，更透露未來數週，他們將驅逐更多在突襲行動中被拘留的其他外籍人士。

另根據中國外交部官網，發言人毛寧在14日下午舉行例行記者會時，被外媒詢問這起事件的相關問題，她提到暫時還沒有關注到這一情況，僅表示，「中國政府一貫要求中國公民在海外遵守當地的法律、法規，中方也希望菲方能夠確實保護中國公民的合法權益。」

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