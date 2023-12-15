南韓國安副助理：北韓本月或將發射洲際飛彈

南韓國家安保室第一次長金泰孝14日警告，北韓可能在本月發射洲際彈道飛彈。（歐新社資料照）

2023/12/15 12:20

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國家安保室第一次長（又稱國安副助理）金泰孝14日警告，北韓可能將於本月發射洲際彈道飛彈（ICBM）。

據韓聯社報導，為出席韓美「核諮商小組」（NCG）第2次會議，金泰孝14日飛抵華府杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）。下機後他告訴記者，北韓本月有發射洲際彈道飛彈的可能性。

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被問及韓美政府是否共享北韓發射飛彈的情報時，金泰孝拒絕透露更多資訊。

金泰孝指出，北韓發射彈道飛彈屬於美方可向南韓提供「延伸威懾」的行為，無論飛彈的飛行距離長短，只要攜帶核武，便屬於核威脅及核攻擊範疇。

防範北韓發起核攻擊的同時，在早期階段強力反制並穩定局勢，是「延伸威懾」的核心所在。

金泰孝還透露，韓美日共用「即時共享北韓飛彈預警數據計劃」，已接近完成階段。

韓美「核諮商小組」第二次會議將於15日在華盛頓舉行。金泰孝介紹，會議預計重點討論建構一體化「延伸威懾」體系，發展合作機制，雙方將通過「核咨商小組」協商「延伸威懾」事宜，共同採取相關行動。

金泰孝還表示，在共用情報、共同策劃和共同執行層面，雙方已取得具體成果。他將在會議上與美方共同查驗有關事宜，並尋求下一階段合作。

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