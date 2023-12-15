為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

以色列防長稱以哈戰爭還會持續數月 美盼儘快結束

2023/12/15 05:12

〔中央社〕以色列國防部長對到訪的美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，以哈戰爭還會持續數個月，白宮隨後表示，美國希望戰爭「儘快」結束。

法新社報導，白宮發言人柯比（John Kirby）今天在簡報會上表示，「我認為我們全都希望它（以哈戰爭）儘快結束」，而且如果哈瑪斯（Hamas）認輸，戰爭「今天就可能結束」，但「現在看起來沒有可能」。

柯比說，華府沒跟以色列「談條件」，而且以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）提出的時間表，跟以色列官員之前說過的「一致」，但蘇利文在訪問以色列期間，仍向以色列官員提出關於以方攻擊加薩走廊（Gaza Strip）進展的「困難問題」。

柯比說，蘇利文在訪問特拉維夫（Tel Aviv）時，也討論了以色列「在不久的將來」對加薩改採「低強度作戰」一事。

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」10月7日攻擊以色列，以色列予以回擊，造成哈瑪斯治下的加薩走廊平民死傷人數持續攀升，使得美國、以色列這2個盟邦之間的裂痕擴大。

美國總統拜登（Joe Biden）堅定支持以色列，但他12日做出迄今最強烈的批評，警告以色列進行「無差別轟炸」，恐將失去全球的支持。1121215

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播