中國攻台將受經濟制裁！美眾院2024「抗中藍圖」出爐

眾院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格等人公布聚焦經貿措施的「抗中藍圖」報告。（美聯社）

2023/12/13 18:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國跨黨派國會12日發布一份長達53頁的報告，其中包含150項政策建議，建立了2024年的立法目標以及抗中「藍圖」。報告中警告北京攻台將受經濟制裁，同時強調台美應優先建立自由貿易協定（FTA）。

美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」這份報告，旨在調整（reset）美中經貿關係，避免美國資本和技術流入中國幫助解放軍現代化、加劇北京人權迫害，並與台灣等盟邦建立更具韌性的合作關係。

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該委員會主席共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）說：「在涉及中共時，採取更加強硬的姿態，來保護美國經濟和國家安全；在涉及與我們的主要盟友和合作夥伴的經濟合作時，採取更加協作的方法，同時保護美國的技術和資本。」

委員會特別提到，他們在過去一年，針對中共長達數十年的經濟和技術侵略，展開調查。報告中並提出從「重置、預防，建設」三方面，來糾正美國政府過去30年來的錯誤對中政策：一，重置美國與中國的經濟關係條款；二，預防美國資本和技術流向中國、預防軍事現代化和侵犯人權行為；三，建設與盟國的經濟合作。

蓋拉格等議員提出這份報告，主要針對的是中國，但也包含與台灣有關的舉措：首先，美國國會應該指引政府和盟邦擬定聯合計畫，在中國訴諸武力侵略台灣或其他美國盟友的情況下，令北京付出嚴峻的外交和經濟代價。

同時，國會應該制定類似「與台灣同一陣線法案」（STAND with Taiwan Act）的法律。今年3月該法案由蓋拉格及同黨聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）提出，要求美國政府在中國入侵台灣時對北京實施制裁；該法目前交由兩院的委員會審議，尚未成法。

再者，國會應該立法列出和盟邦貿易談判的優先事務、國會審議全面雙邊貿易協議的程序，並在美國在台協會（AIT）、「台灣經濟文化代表處」（Taiwan Economic and Cultural Representative Office）幫助下，從台灣開始著手推動。

報告還指出，美國國會應設立一個辦公室，負責評估中國「軍事和經濟侵略」對美國經濟、金融和供應鏈造成的影響。

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