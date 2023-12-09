超載聯結車撞入出殯隊伍 釀20死19傷慘劇

中國江西南昌今年1月8日發生重大車禍，出殯隊伍遭聯結車撞擊釀成20死19傷慘劇。（圖擷自微博）

2023/12/09 15:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西省南昌市南昌縣幽蘭鎮桃嶺村路段，今年1月8日凌晨0時50分許發生重大車禍，出殯隊伍遭聯結車撞擊釀成20死19傷慘劇，在調查將近1年後當局終於公布結果，事故原因除了聯結車超載超速行駛之外，出殯民眾佔據道路、燒紙錢與點燃爆竹的煙霧遮蔽視線也造成了影響。

據《新華社》報導，肇事駕駛程姓男子從江西樂平市萬年青上堡礦業公司裝載砂石前往南昌，聯結車（半掛式卡車）最高載重為49公噸，孰料當時竟將砂石裝到79.98公噸。從過磅資料來看，聯結車在事故發生前20天內有12次載貨紀錄，全部都是超載。

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程男開著聯結車來到事故路段時，剛好碰到佔據道路的出殯隊伍，在爆竹與紙錢煙霧遮蔽視線時仍超速行駛，連續撞擊送葬民眾導致傷亡慘重，總計17人當場死亡3人送醫不治，另有19人受傷，程男事後酒測、藥檢皆呈陰性。

由江西省政府成立的「1·8重大道路交通事故調查組」表示，程男與車主許X寶、車輛管理人許X華在本案中必須承擔刑事責任，其中，許X華去年12月26日將聯結車後掛車廂擋板加高30公分，就是為了要載送更多貨物。

除了追究肇事駕駛與貨物源頭公司之外，調查小組也點名喪禮主辦方和參與民眾安全意識淡薄，違法佔用道路進行「路祭」，卻沒有採取任何安全防護措施。

中國網友看到消息後議論紛紛，有人痛斥為了賺錢超載成這樣真是不要命了，不少網友則認為在公路上祭拜也應該負責任，還有人吐槽這可是今年1月8日發生的事情，怎麼到現在才公布調查結果。

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