不意外！ 普廷宣佈參選總統大選 幾可篤定統治到2036年

俄羅斯總統普廷。（法新社檔案照）

2023/12/08 21:11

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯總統普廷8日宣佈將參加明年3月舉行的總統大選，先前外界已廣泛預期他將參選，並且幾乎篤定當選，由於俄國2020年通過修憲將既有總統任期歸零，已經擔任俄國4任總統、長達20年的普廷，如無意外，可能繼續統治俄國到至少2036年。

普廷8日在克里姆林宮為俄軍官兵授勛時，宣佈決定參選。分析家指出，由於不預期會有其他參選人對普廷構成嚴重挑戰，因此普廷連任幾乎成定局，而且他將盡可能拉高得票數，來掩飾國內因為烏俄戰爭陷入的分歧和失序。

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現年71歲的普廷，在2000年到2008年連續擔任兩任總統，因受到連任限制，2008年轉任總理，當年俄國修憲將總統任期從一任4年改為6年；2012年普廷從總理職位回鍋，再出任俄國第6任總統，2018年連任。

由於俄國2020年通過備受爭議的修憲，將總統過去任期歸零重新計算，因此，普廷2024年當選第5個總統任期，還能連任一任，意味著他可能繼續統治俄國到至少2036年。

明年大選投票將在3月15到17日舉行3天。人權團體指出，過去幾屆選舉都有舞弊情況，預期明年選舉也會禁止獨立選舉觀察員觀選。普廷11月已限縮媒體對明年總統大選的報導規範，禁止獨立媒體進入各投開票所。

俄國反對派領袖納瓦尼（Aleksei Navalny）7日呼籲全國選民，即使「（選舉）最後結果會被操縱」，但是投給「其他任何候選人」都好，就是不要投給普廷，他說，若普廷當選，「會摧毀俄羅斯，他必須下台」。

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