曾力推英中關係「黃金時代」 卡麥隆：中國已經變了

卡麥隆（左）7日與布林肯會晤，雙方重申台海和平穩定的重要。（歐新社）

2023/12/08 18:59

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國新任外交大臣卡麥隆6、7日訪問美國，與美國國務卿布林肯共同重申確保台海和平穩定，並在一場安全論壇中表示，中國不能在涉及武力、暴力或脅迫的情況下逼迫台灣統一。曾一手推動英國與中國黃金時代的卡麥隆還坦言，在他卸任英國首相之後，中國對新疆、香港的統治，甚至對澳洲、立陶宛的經濟脅迫，在在顯示「中國已經變了」。

卡麥隆上月獲英相蘇納克延攬回鍋擔任外相，旋即出訪美國，並在與布林肯的雙邊會談中，確認兩國在印度－太平洋地區面臨一樣的挑戰，包括確保台海和平穩定，以及對抗中國的非市場行為，尤其必須確保不受中國網路攻擊等敵對行為，這必須靠與盟友和夥伴結盟，以便在所有問題上採取更加團結的立場。

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不過，在氣候變遷等互惠互利議題上與中國合作也很重要，美英也須盡可能與中國接觸。

曾在2010至2016年首相任內推動英中關係「黃金時代」的卡麥隆，也在華府「阿斯本安全論壇」發表談話指出，自從他2016年卸任英相一職後，中國已經發生變化，「我們看到維吾爾人受到的待遇，我們看到香港的遭遇，我們看到戰狼外交，我們看到當澳洲說了什麼或立陶宛做了什麼時所發生的可怕情況」。他強調，「我們面對的是一個不同的中國，必須強化我們的體制，並保持高度警醒」。

在主持人詢問，中國的真正目標是否為「一槍不發」拿下台灣，一如對香港所做的時，卡麥隆表示，尋求與台灣統一向來是中國的目標，但英美的共同立場是，這不能在涉及武力、暴力或脅迫的情況下發生。

他告訴台下的美國民眾，美國從阿富汗撤軍帶來災難性後果，因此西方陣營在烏克蘭戰爭中堅持下去至關重要，攸關中國未來的行動，許多分析家認為，美國從阿富汗撤軍導致俄國總統普廷決定入侵烏克蘭。

卡麥隆直言，（西方陣營）從烏克蘭的戰鬥中撤退，是送給普廷和中國國家主席習近平的耶誕禮物，「中國正看著歐洲發生的事情，我們從近期狀況中知道，如果退出重要的合作和展現決心的行動，會在世界各地引起共振」。

他此次訪美的一大任務，就是呼籲深陷政治鬥爭的美國兩大黨儘快通過涉及援助烏克蘭的預算案，「我不擔心烏克蘭人民的力量、團結、共識和勇敢，我擔心的是我們不去做必須做的事」，不僅經濟、道德、外交支持，最重要的是軍事支持。

「彭博」指出，美國聯邦參議院共和黨人六日阻止對烏克蘭660億美元的緊急援助，升高美國對烏援助資金可能枯竭的可能性。

卡麥隆批評，有人質疑援烏是否「划算」，但這筆援助支持烏軍擊毀俄國大半軍事資產，包括擊沉約1/5的黑海艦隊，並阻止俄軍在黑海開通新航道等，「若這稱不上一項好投資，真不知什麼才是」。若讓俄國在烏克蘭稱勝，屆時曝險的不光美國資金，而是北大西洋公約組織（NATO）成員國，甚至是美國人的性命。

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