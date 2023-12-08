北海道沙丁魚集體死亡 數千噸屍體布滿沿岸

北海道海岸出現大量死亡沙丁魚群。（圖／翻攝自X平台／@tamate_doshin）

2023/12/08 20:45

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕密集恐懼症者別看！日本北海道海岸昨（7）日上午出現大量死亡沙丁魚群，布滿約1.5公里長海岸線，粗估這大片死魚約有數千噸，此外仍不斷有新的屍體被沖上岸。至於為何會出現如此龐大沙丁魚屍體，專家也給出相關分析。

北海道函館市濱町到日浦海岸昨日上午湧現大量死魚，其中大多數為沙丁魚，隨著海浪持續被沖上岸，沿著海岸堆滿約1.5公里，規模預估有數千噸重。有位80多歲長者表示非常驚訝，並稱「從來沒有看過這種現象」，也有人表示要把這些魚撿回去吃。

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當地漁業協會則表示，其實過去就有發生類似大量魚群死亡的案件，然而在當地出現此種大規模沙丁魚集體死亡非常罕見，並解釋，「死魚群在自然分解過程中，會大大消耗這片海域中的含氧量，對其他海洋生物有可能會造成影響。」目前相關人員正在進行詳細調查，討論處理方法。

北海道大學研究所準教授、海洋生物行為專家中屋光裕說明，「北海道東部海水溫度下降，魚群便往南移動。」推測是沙丁魚群從北海道東部游往南部時，遭海豚等掠食者追捕而游往岸邊，由於沙丁魚是群體活動，遭追趕上岸後，可能因數量太大、氧氣不足而集體死亡；不過中屋光裕也說，儘管死魚數量確實龐大，不過並不會對整個生態系造成太大影響。

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