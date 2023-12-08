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中國醫院外牆驚見「洩密坐牢 賣密殺頭」標語 網分析可能是「這原因」

北京火箭軍三甲醫院正門右側，驚見鮮紅色「洩密坐牢，賣密殺頭」標語。（圖／翻攝自X平台／@cskun1989）

北京火箭軍三甲醫院正門右側，驚見鮮紅色「洩密坐牢，賣密殺頭」標語。（圖／翻攝自X平台／@cskun1989）

2023/12/08 20:31

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國今年實施新修訂《反間諜法》，各界再度擔憂在中國是否會受安全迫害，而近來網路上瘋傳1張照片，只見北京火箭軍三甲醫院正門右側，驚見2條鮮紅色「洩密坐牢，賣密殺頭」標語。有網友推測，這讓人聯想到最近火箭軍高層集體腐敗案，並疑似涉及洩密，認為意有所指，含警示作用。

另有網友評論，如此標語不禁讓人猜想「火箭軍是否有洩密嫌疑」？這樣公開貼在醫院門外，雖有一定威懾力，但來看病住院的不一定是火箭軍人或其家屬，醫院是對外開放的，病人也來自四面八方，能否起到所謂警示作用不好說，「但可判斷火箭軍肯定有秘密洩露出去了。」

事實上，相關標語在十幾年前就出現過，也有人於酒泉衛星基地附近看到「竊密必被抓，抓住就殺頭」標語，有些甚至在街上就能看見。從現實角度看來，有不少案件尚未被破，有竊密也不一定會被抓；若從法律角度來看，被抓也須先審訊，且判刑也不見得是死刑。換句話說，乍看之下標語並不妥當，但目的就是為了達到怵目驚心的嚇阻效果。

中國國家安全部亦設置社群網站「微信」官方帳號，藉此針對今年7月起實施《反間諜法》宣導，表示《反間諜法》是「二十大後國家安全領域的首部專門立法」，當前反間諜鬥爭形勢嚴峻複雜，間諜活動兼具隱蔽性、專業性和危害性等嚴重違法的犯罪行為，呼籲民眾廣泛參與、共同防範。

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