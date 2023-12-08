遇哈瑪斯地道爆炸 以色列戰時內閣部長兒子加薩陣亡

前參謀總長、現任戰爭內閣部長埃森科特（面對鏡頭者）與兒子擁抱，後者在7日晚間在加薩地區戰死。（圖擷自X平台）

2023/12/08 17:07

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列軍方證實，前參謀總長、現任戰爭內閣部長埃森科特（Gadi Eisenkot）的兒子在加薩陣亡，以色列總理納坦雅胡致哀，稱埃森科特兒子是真正的英雄。

綜合外媒報導，前參謀總長、現任戰爭內閣部長埃森科特兒子、25歲的蓋爾（Gal Eisenkot）中士陣亡，某處哈瑪斯地道豎井爆炸時，他受重傷送醫不治，埃森科特當時正在以色列南方司令部巡視，聽聞到這個噩耗。

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以色列總理納坦雅胡發表聲明哀悼，稱其「一位勇敢的戰士和真正的英雄。我們的英雄沒有白白犧牲。我們將繼續戰鬥，直到取得勝利。」以色列在野黨領袖拉皮德（Yair Lapid）在X平台上PO出埃森科特父子穿軍裝擁抱的照片緬懷，「父親與兒子兩人都穿著軍裝，都是這個國家的士兵......他們都響應號召，在需要的時候出現，做任何需要做的事情。整個國家的命運都在一個擁抱之中。」

同日還有另一名以色列士兵戰死，自以色列對加薩地面發動攻勢後，目前已經有89名以軍士兵陣亡。

הצילום הזה. החיבוק הזה. אב ובנו. שניהם במדים. שניהם חיילים של המדינה הזו. שניהם נענים לקריאה, מגיעים כשצריך אותם, עושים את מה שעליהם לעשות. גורלה של מדינה שלמה בחיבוק אחד. גדי, חנה, אנחנו בוכים אתכם. pic.twitter.com/1wzwUE3hSv — יאיר לפיד - Yair Lapid （@yairlapid） December 7, 2023

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