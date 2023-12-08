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遇哈瑪斯地道爆炸 以色列戰時內閣部長兒子加薩陣亡

前參謀總長、現任戰爭內閣部長埃森科特（面對鏡頭者）與兒子擁抱，後者在7日晚間在加薩地區戰死。（圖擷自X平台）

前參謀總長、現任戰爭內閣部長埃森科特（面對鏡頭者）與兒子擁抱，後者在7日晚間在加薩地區戰死。（圖擷自X平台）

2023/12/08 17:07

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列軍方證實，前參謀總長、現任戰爭內閣部長埃森科特（Gadi Eisenkot）的兒子在加薩陣亡，以色列總理納坦雅胡致哀，稱埃森科特兒子是真正的英雄。

綜合外媒報導，前參謀總長、現任戰爭內閣部長埃森科特兒子、25歲的蓋爾（Gal Eisenkot）中士陣亡，某處哈瑪斯地道豎井爆炸時，他受重傷送醫不治，埃森科特當時正在以色列南方司令部巡視，聽聞到這個噩耗。

以色列總理納坦雅胡發表聲明哀悼，稱其「一位勇敢的戰士和真正的英雄。我們的英雄沒有白白犧牲。我們將繼續戰鬥，直到取得勝利。」以色列在野黨領袖拉皮德（Yair Lapid）在X平台上PO出埃森科特父子穿軍裝擁抱的照片緬懷，「父親與兒子兩人都穿著軍裝，都是這個國家的士兵......他們都響應號召，在需要的時候出現，做任何需要做的事情。整個國家的命運都在一個擁抱之中。」

同日還有另一名以色列士兵戰死，自以色列對加薩地面發動攻勢後，目前已經有89名以軍士兵陣亡。

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