以軍挺進加薩南部最大城 聯合國：當地情勢宛如世界末日

以色列國防軍7日將作戰焦點放在加薩走廊南部最大城市甘尤尼斯市中心，聲稱包圍哈瑪斯領袖辛瓦位於當地的住所。（法新社）

2023/12/08 06:13

〔編譯周虹汶／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」10月7日襲擊以色列引爆雙方開戰後，以色列國防軍（IDF）7日將作戰焦點放在加薩走廊南部最大城市甘尤尼斯（Khan Yunis）市中心，聲稱包圍哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Al-Sinwar）位於該市的住所。

但聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）援引數十年來未曾動用的《聯合國憲章》第99條，向聯合國安理會提出警告，強調以哈戰爭「可能加劇對國際和平與安全的威脅」，「我們正面臨人道主義系統崩潰的嚴重風險」。

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哈瑪斯在加薩走廊的衛生部7日聲稱，自從10月7日以來，以哈戰事已造成至少1萬7177名加薩人喪生、逾4萬6000人受傷。日內瓦聯合國人權事務高級專員表示，目前的情勢宛如「世界末日」，雙方都有可能犯下嚴重侵犯人權的行為。

《聯合國憲章》第99條規定，「秘書長得將其所認為可能威脅國際和平及安全之任何事件，提請安理會注意」。古特瑞斯6日正式致函安理會表示，以哈戰爭對巴勒斯坦人及區域安全的影響，可能是不可逆的，再次要求交戰雙方宣布人道主義停火。

阿拉伯聯合大公國已向安理會提交一份決議草案，即根據古特瑞斯此信函，要求以哈雙方「立即人道主義停火」，預計8日推動表決，但草案需有安理會15個理事國至少9票贊成、且擔任常任理事國的美國、俄羅斯、中國、法國、英國無一否決。

以哈上月24日曾有短暫休戰協議，但在7天期限正式結束前最後一刻，提前回復戰爭狀態至今。美國駐聯合國副大使伍德6日表示，美國不支持安理會採取進一步行動，「然而，我們仍然專注於艱難而敏感的外交，致力讓更多人質獲釋、更多援助運入加薩，並且加強保護平民」。

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）則指，古特瑞斯致函安理會是「道德新低點」，要求停火「實際上是召喚哈瑪斯持續在加薩恐怖統治」。以國外交部長柯恩更抨擊古特瑞斯的行為「對世界和平構成威脅」，「啟動憲章第99條並要求加薩停火，形同支持哈瑪斯恐怖組織」。

不過，以國總理納坦雅胡辦公室表示，以國已批准對加薩走廊增加供應「最低限度」燃料，以防「人道主義系統崩潰，和加薩走廊南部爆發流行病」，且「戰時內閣將不時根據加薩走廊的發病率和人道主義情勢，來決定最低數量。」納坦雅胡還說，以軍包圍的辛瓦住所「可能不是他的堡壘，他可以逃脫，但我們逮到他只是遲早的事。」

以色列國防軍7日將作戰焦點放在加薩走廊南部最大城市甘尤尼斯市中心，聲稱包圍哈瑪斯領袖辛瓦位於當地的住所。（法新社）

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