《富比世》2023百大權威女性 蔡英文再度登榜排名30

美國商業雜誌《富比士》公布「2023年全球百大權威女性」，多次入榜的台灣總統蔡英文，今年再度登榜。（資料照）

2023/12/06 16:54

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國商業雜誌《富比士》（Forbes）今日公布「2023年全球百大權威女性」（The World's Most Powerful Women 2023），由歐洲委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）奪得冠軍。我國唯一上榜者，則是曾多次入榜的總統蔡英文，今年排行第30名。

根據《富比世》的介紹，蔡英文是台灣第一位女性領導人，也是台灣第一位未婚總統。她在2020年以逾57%的選票成功連任，其勝選被視為台灣民眾明確表態，反對北京政府試圖控制台灣。不僅如此，她在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情下的領導力，被視為全球典範，她於2020年為台灣制定嚴格計畫，防止疫情大規模傳染。

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《富比世》也指出，蔡英文在2022年11月縣市長選舉失利後，辭去執政民進黨主席職務，其總統8年任期將在2024年5月20日畫下句點。同時，她在就任期間打破台灣政治常規，向美國示好，與中國關係緊張；她更誓言，要透過生物技術和綠色能源領域刺激經濟措施，讓台灣成為世界不可或缺的一員。

《富比世》每年都會以金錢、媒體、影響力與影響範圍這4個指標，再依照「政治和政策」、「商業」、「金融」、「媒體和娛樂」、「慈善」和「科技」6個類別，來制訂「全球百大權威女性」排行榜。

今年的排行榜已於《富比世》官網公布，本次排名冠軍者，為歐洲委員會主席范德賴恩，她於2019年成為歐盟首位擔任該職務的女性，同時也是俄烏戰爭中，烏克蘭最堅定的支持者之一。

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