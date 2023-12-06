菲律賓海巡隊缺大型巡邏艦基地 擬在蘇比克灣新建

菲國海巡隊指揮官加文5日表示，菲律賓打算在蘇比克灣新建大型巡邏艦基地，圖為加文資料照。（法新社）

2023/12/06 15:59

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓海巡隊指揮官加文（Ronnie Gil Gavan）5日會見日本媒體時表示，菲國打算在蘇比克灣新建大型巡邏艦基地，並計畫以日圓貸款方式，向日本加購5艘97公尺長的大型多功能巡邏艦（Multi-Role Response Vessel）。

根據《共同社》報導，加文5日表示，菲律賓海巡隊目前沒有可供大型巡邏艦補給、停靠的專用碼頭，目前菲國內部正探討要新建專屬基地，除蘇比克灣外，馬尼拉灣也是大型巡邏艦的候選基地之一。

請繼續往下閱讀...

《共同社》指出，日本國際協力機構（JICA）從去年6月起開始協助菲律賓進行海巡隊基地建造調查工作進行，據傳菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）已經下令確定要新建，加文本月中旬將與小馬可仕一同訪日，預計會擴大雙方的海上安保備忘錄內容。

加文提到，備忘錄內容擴大，主要是為了讓菲律賓可以追加採購大型多功能巡邏鑑，菲律賓方面希望日本可於2027年展開交付，目前菲國也正在加大海巡人員的招募，菲國海巡隊人員現在有大概3萬人左右，未來需要擴充到10.5萬人以上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法