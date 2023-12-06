印尼火山噴發死亡人數上升22死 仍有1人下落不明

印尼西蘇門答臘省梅拉比火山（Marapi）3日大規模噴發，造成許多登山客逃生不及，不幸當場喪生。（路透）

2023/12/06 12:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼西蘇門答臘省梅拉比火山（Marapi）3日大規模噴發，造成許多登山客逃生不及，不幸當場喪生。印尼國家災害應變總署（National Disaster Mitigation Agency）昨（5）日表示，救難人員在火山口附近發現更多罹難者，截至目前為止死亡人數已增至22人，另有1人失蹤。

綜合外媒報導，梅拉比火山於3日下午噴發，噴出的火山灰高度達3000公尺，導致救難人員搜救行動受阻。直到6日，當地約200名救難人員才恢復搜救行動，努力搜尋目前尚未尋獲的失蹤登山客。據了解，火山噴發時，有75名登山客在火山上。

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一名官員表示，恢復搜救行動的救難人員，在梅拉比火山上發現了11名登山者遺體，造成死亡人數增至22人，目前還有1名登山者仍下落不明。救難隊隊長馬利克（Abdul Malik）表示，「我們正從火山頂撤離屍體，預計不會再找到任何倖存者。」

印尼火山研究機構首長古拿溫（Hendra Gunawan）則向《路透》表示，由於該機構僅能發布安全警告，因此自2011年以來，每月都會向當地環保機構和環境部發函，敦促封閉山頂半徑3公里範圍，禁止登山客靠近，以防危險。

印尼救援隊人員5日從梅拉比火山口附近，撤離一名罹難者遺體。（歐新社）

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