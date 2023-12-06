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反對單攻富士山！日本山屋業者遞陳情書

日本山梨縣富士吉田市、山屋業者組成的公會認為單攻富士山很危險，遞陳請書盼山梨縣府提出對策。（資料照）

日本山梨縣富士吉田市、山屋業者組成的公會認為單攻富士山很危險，遞陳請書盼山梨縣府提出對策。（資料照）

2023/12/06 00:41

〔中央社〕爬日本最高峰富士山的遊客大增，有些人採「彈丸登山」（單攻登山）方式。山梨縣富士吉田市、山屋業者所組的公會認為這種登山方式很危險，週二向山梨縣府提出陳請書，盼縣府提出對策。

日本《共同社》報導，今年是富士山登記為世界文化遺產第10年，富士山名聞遐邇，吸引很多海內外登山客前來，但有勇無謀的彈丸登山方式讓當地自治體（縣市等）、業者備感困擾。

登山客單日夜攻登頂，不在山屋休息，因睡眠不足，可能導致體力大量消耗，造成生命危險。

有關明年夏天針對登山客的管理辦法，富士吉田市市長堀內茂、山屋業者等週二向山梨縣政府提交陳請書，內容指出，如果要在傍晚、夜間登山，僅限有預約山屋的住宿客。

陳請書還指出，目前對登山客收取一人1000日圓（約新台幣218元）、非強制的富士山保全協力金，未來能成為登山客必須負擔的費用。

山梨縣府表示，會儘速研議，做好萬全準備。

山梨電視台報導，富士山出現人潮擁擠、不守規矩等情形，今年夏天從山梨縣一側（另一側是靜岡縣）前來富士山的人數比去年多4萬4000人，約13萬7000人。

其中未在山屋休息、採取彈丸登山方式者約3800人，有人是在登山道小休片刻，甚至有人因天寒隨地升火取暖。

如果按山屋業者所提陳請書，夜間登山人數將限制在山屋業者所能容納的2000名以下住宿客。

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