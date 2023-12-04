周庭流亡加拿大 港府軟硬兼施：先勸懸崖勒馬再嗆終身追捕

香港「學運女神」周庭宣布流亡加拿大，香港政府指控她罔顧法紀，將依法對她「終身追捕」。（法新社檔案照）

2023/12/04 23:53

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港「學運女神」周庭3日宣布，本月底將不會履行「港區國安法」案件的保釋條件，從加拿大返回香港報到，等同棄保流亡。繼香港警方4日稍早發表聲明譴責後，香港政府4日晚間再發聲明，指控周庭罔顧法紀，將依法對她「終身追捕」。

周庭在2020年因涉嫌觸犯《港區國安法》「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪名而被捕，後獲准保釋。周庭3日晚間透過Instagram表示，今年7月獲准到加拿大多倫多升學，9月中前往當地，原定本月底必須返港向警方報到，但經過深思熟慮，決定不回港。

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綜合明報等香港媒體報導，香港警方4日確認，警務處國安處今年9月向周庭交還旅遊證件，並延長她的保釋至12月，呼籲周庭「懸崖勒馬」，「不要選擇走一條不歸的路，一生背負『逃犯』之名」，同時強烈譴責公然挑戰法紀的不負責行為。

然而，對於周庭指稱國安處人員要求她前往中國大陸，以換取交還護照，警方並未做出回覆。

港府聲明則痛批周庭公然棄保潛逃，罔顧法紀，「誠信徹底破產，亦從沒認真面對其涉嫌違反法紀的所作所為，試圖逃避法律後果，無論以何種藉口堆砌或嘗試欺騙同情，均無法遮掩其虛偽的羞耻行為，及目無法紀的本質。」

聲明還說，危害國安是極度嚴重罪行，將會全力打擊並追究到底；任何逃犯不要妄想潛逃離港就可逃避刑責，逃犯除非自首，否則將被終身追捕。

日本東京電視台4日播出周庭的專訪，是她宣布不再返港向警方報到後首次露面。周庭表示，自己患有憂鬱症及創傷後壓力症後群， 在香港3年什麼事都做不到，「我現在已經決定不回香港了，而且可能永遠不會」。

加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）4日也刊出周庭的訪問。她說，抵達加拿大後雖然感到自由，但仍努力克服焦慮、憂鬱、創傷後壓力症候群及恐慌發作，這些症狀都是在香港時精神科醫生診斷的，因此她決定不回香港。

周庭也強調，對自己的政治行為並不後悔，「雖然很多人包括我因為香港的政治壓迫而不能回家，我會說我仍然相信我所做的是對的」。

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