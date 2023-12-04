美國軍艦紅海遇襲 葉門青年運動聲稱攻擊2艘船

2023/12/04 02:00

〔中央社〕美國國防部指出，一艘美國軍艦和多艘商船今天在紅海遭到襲擊。伊朗支持的葉門什葉派激進團體青年運動叛軍今天表示，在葉門海岸攻擊兩艘船，強調因加薩戰爭而將「以色列」船舶當作目標。

美聯社報導，中東已經發生一系列與以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）戰爭有關的海上攻擊事件，上述攻擊恐標誌衝突顯著升級。

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五角大廈指出：「我們知道有關卡尼號（USS Carney）和商船在紅海遇襲的報導，有消息時將會提供。」

卡尼號是美國海軍勃克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦。

英國軍方稍早表示，紅海（Red Sea）疑有無人機攻擊導致爆炸，但未詳細說明。

美國國防沒有確認攻擊從何而來，不過以色列在加薩走廊（Gaza Strip）對哈瑪斯開戰的同時，青年運動已經在紅海展開一系列攻擊，並且派遣無人機、發射飛彈針對以色列目標。

因為討論情報議題而要求不具名的美國官員表示，上述攻擊於當地時間上午10時開始後，一直持續了長達5個小時。另一名美國官員指出，卡尼號遇襲期間攔劫至少一架無人機。

法新社報導，青年運動（Huthi）在社群媒體上傳聲明表示，他們「在曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）展開針對以色列船舶的軍事行動…以一枚飛彈瞄準第一艘船，以無人機鎖定第2艘船」。曼德海峽是連接紅海和亞丁灣（Gulf of Aden）的戰略水道。

青年運動表示，船名為Unity Explorer和Number Nine的兩艘船對青年運動部隊發出的「警告訊息置之不理」，因而予以攻擊。

青年運動強調，將繼續針對以色列船舶，「直到以色列對我們在加薩走廊堅定不移的兄弟進行的侵略停止」。1121204

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