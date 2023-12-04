前香港學運女神周庭 宣布棄保不再返港

前香港學運女神周庭3日深夜在IG發文宣布，不會在本月底返回香港報到，決定棄保流亡加拿大。（美聯社檔案照）

2023/12/04 06:01

〔國際新聞中心／綜合報導〕正在加拿大留學、仍背負《國安法》罪行的前香港本土派政黨「香港眾志」副秘書長周庭，3日深夜在Instagram發文宣布，不會在本月底返回香港報到，亦即決定棄保流亡加拿大，流亡海外的香港民主派人士再添一人！

曾被稱為「學運女神」的周庭在IG發文寫道：「原定我要於12月底回到香港，就國安法向警方報到，經過深思熟慮，包括考慮到香港的形勢、自身安全、我的生理和心理健康，我決定，不回去報到了，也大概一輩子不會回去了。」

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周庭說，她決定不回香港的主要原因是，「如果我回去報到，國安即使不拘捕或收回護照，也很有可能會像之前那樣，提出一些條件或進行問話，而我需要滿足他們才能回到加拿大。即使12月底他們不這樣做，下年我再回港時，隨著香港形勢變得更嚴峻，他們也隨時可以再以調查為由禁止我出境。我不想再被迫做不想做的事情，也不想再被迫到中國大陸了。這樣下去，即使我人安全，身體和心靈也會崩潰。」

今年9月前往加拿大留學的周庭，早在2020年底就被控在2019年6月21日包圍警察總部，判入獄10個月，扣減刑期後於2021年獲釋。但她同時因涉及《國安法》勾結外國勢力的案件交保候傳，護照也被警方扣押。

周庭在貼文中透露，今年7月初，香港警務處國家安全處人員向她表示，若要取回因保釋而被扣住的護照，前往加拿大升學，要「跟我哋返一次大陸」，亦即由國安處人員「陪同」和「保護」到中國大陸。她考慮過此舉是否會「主動送中」，但又認為在國安面前「沒有拒絕的權利」，於是在8月某天，在取得回鄉證後沒多久，便在5名香港國安人員的陪同下到了深圳。

在為期1天的行程中，包括吃喝玩樂，被安排參觀改革開放展覽及騰訊總部，了解中國及中共發展，以及「祖國的科技發展」，在參觀時還被強行要求在景點「打卡」。周庭表示，全程沒有與任何官員或黨員見面，但感到一直被監視。她認為，如果一直保持沉默，這些照片或許有一天會成為她「愛國」的證據。

回港後，她被國安要求寫下「感謝警方安排，使我能了解祖國的偉大發展」的親筆信件，更透露此前已被迫寫過好幾封。

最後，國安處終於將護照交還給她，她在9月中離港到多倫多升學。原本國安要求她12月底暑假期間返回香港報到，但在加拿大3個月，考慮到香港的形勢、自身安全、生理及心理健康，決定不回香港報到，亦即宣布棄保，流亡加拿大。

周庭說，即使她返回香港，就算國安處不拘捕或收回護照，也有可能會提出條件或問話，要滿足這些要求才能返回加拿大，甚至日後再返港報到時，隨時遭到警方以調查為由禁止出境。

周庭並未說明是否會像香港眾志前主席羅冠聰的作法，與家人斷絕關係，她只在文章最後吐露心聲，指幾年來感受到，免於恐懼的自由是「多麼可貴的東西」，自己終於不用再為是否會被捕而擔憂。

羅冠聰（由左至右）、黃之鋒和周庭均為前香港本土派政黨「香港眾志」重要領袖。（路透檔案照）

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