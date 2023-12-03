醫院保全性侵79歲女屍！被發現時皮帶拉鍊全解開

美國一名醫院保全在太平間性侵屍體，被發現時皮帶、褲子拉鍊全開；示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

2023/12/03 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州（Arizona）日前發生一起姦屍案件，一名保全被發現在太平間性侵一具79歲的女屍體，而被發現的當下保全是脫下皮帶、拉鏈解開的情況，目前他以被解雇，並面臨5項重罪指控。

據《紐約郵報》（NEW YORK POST）報導，男子名為伯德（Randall Bird），是一名保全，主要的工作是將屍體運到太平間，並放到冰櫃內。

10月22日時，伯德被其他同事發現在太平間內脫下皮帶、褲子拉鍊全開，並表現得非常緊張，流著很多汗。而冰櫃中有一具老婦人的屍袋拉鍊也被拉開、臉朝下，伯德的皮帶正放在屍體所在的輪床上。

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當保全人員走進來時，伯德迅速蓋住屍體的身體，並聲稱自己身體不舒服，因為快昏倒才會抓住屍體支撐，更堅稱屍袋破掉，所以拉鍊才會斷掉。但保全人員及同事並不相信他的話，將此情況通知主管。

幾天後，警方對伯德偵訊，但伯德再次聲稱自己當時身體不舒服，忘記當時發生的所有事。然而，調查人員卻在現場發現他的DNA，更在屍體上發現了傷痕，但據了解，該名婦人的死因是自然死亡。

目前伯德以被解雇，並面臨5項針對死者的重罪指控，而院方也發布聲明表示悲傷和震驚，「Banner Health一直致力於高標準，要求我們的每個團隊成員在生命的每個階段都以同情心、尊嚴和尊重的態度對待每個人」。

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