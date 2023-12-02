情侶打工到一半「農場野炮」！她爽完遭割草機壓死

德國一對情侶2017年至澳洲打工度假，某日他們在農場工作到一半時，竟跑去周遭廢棄荒地處做愛，接著駕駛割草機「浪漫郊遊」，卻發生翻覆意外，導致女方被活活壓死。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，美聯社）

2023/12/02 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕德國一對情侶2017年至澳洲打工度假，某日他們在農場工作到一半時，竟跑去周遭廢棄荒地處做愛，接著駕駛割草機「浪漫郊遊」，卻發生翻覆意外，導致女方被活活壓死。在今年5月法醫卡蘿（Carol Lee）完成該案件最終調查，並在本月1日向法院公佈了調查結果。

綜合外媒報導，德國一對27歲情侶珍妮佛·科爾 （Jennifer Kohl） 和保羅·圖尼克 （Paul Tunik） 2017年一同在澳洲坦伯林山（Tamborine Mountain）上佔地10英畝（約1224坪）的一處酪梨農場打工度假。2017年12月8日，2人一如往常地完成採摘酪梨工作後，竟跑去農場一處廢棄荒地進行性交。

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當日上午11時，2人性交結束後，保羅駕駛著割草機載著珍妮佛「浪漫郊遊」，沒想到卻發生重大意外。檢方表示，當保羅開著割草機穿越一片雜草叢生的陡峭山坡，他為了減速而急速轉彎，造成車身翻覆，珍妮佛被壓在割草機下，而保羅一度失去意識。

保羅恢復意識後，試圖把割草機從珍妮佛身上搬起來卻徒勞無功，雖之後找到3名救援幫手，卻還是無法拉出女友。醫療救護團隊則是和保羅有語言溝通障礙，花了32分鐘才抵達現場救援，雖救出了珍妮佛，不過她已因創傷性窒息死亡。

法醫卡蘿表示，該農場主人有確實教導2名成年人如何在指定區域內正確的使用割草機，不過無法預見該情侶會違反規定。卡蘿對死者家人致上誠摯哀悼外，也建議內政部應為打工度假者建立一個「一站式」網站，向他們提供有關工作場所健康安全以及在澳洲的法定權利的知識。

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