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美眾院通過涉中法案 擬撤銷香港駐美經貿辦外交地位

美眾院外委會通過數項涉中法案，擬撤銷香港駐美經貿辦外交地位。（美聯社）

美眾院外委會通過數項涉中法案，擬撤銷香港駐美經貿辦外交地位。（美聯社）

2023/11/30 22:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國會眾議院外交事務委員會11月29日以30支持、0票反對的表決結果，通過《香港經濟貿易辦事處認證法》（HKETO Certification Act），將要求行政部門重新評估香港駐美經濟貿易辦事處（經貿辦），是否應繼續享有特殊外交待遇和豁免權。

眾院外委會還通過了多項涉及中國的法案，包括阻止美國對中國人工智慧（AI）和其它高科技領域的投資，以及支持西藏、新疆的人權。

目前香港在美國設有3個經貿辦，分別位於紐約、舊金山及華盛頓。這次獲通過的法案，要求總統在法案頒布後30日內，證明經貿辦是否值得延長特權、例外或豁免，若果不值得，經貿辦須於180日內關閉；且國會仍有權提出否決動議，動議獲通過，就可撤銷經貿辦的外交特權。

該法案是由美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席、共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith），與該委員會共同主席、民主黨藉眾議員麥高文（Jim McGovern）連袂提出。這項法案的參院版本由共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）和民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）在今年2月共同提出，7月已獲參院外委會一致通過。

兩院外委會通過法案後，須等待參眾兩院各自院會審議，再表決通過一致的版本，並送交總統拜登簽署，才完成立法程序。不過，若國務卿認為經貿辦可繼續享有外交待遇，國會也有權否決，迫使行政部門撤銷經貿辦的外交特權，並關閉所有運作。

港府新聞處30日發表千字文，強烈譴責美國國會干涉香港事務；中國外交部駐港公署也痛批美國眾院打「法案牌」，干預香港事務及中國內政，稱中方敦促美方立即懸崖勒馬，停止推進相關法案。

眾院外委會同日還通過了多位跨黨派議員提出的《維吾爾政策法》（Uyghur Policy Act），以支持新疆維吾爾自治區維吾爾族，和其他少數民族的基本人權和獨特身分，這些少數民族受到中國的非人道待遇。外委會還口頭表決一致通過針對2002年《西藏政策法》（Tibetan Policy Act）提出的修正案，其主要內容為授權政府，努力反擊來自北京有關於西藏的虛假信息。

眾院外委會還通過了《防止對手發展關鍵技術能力法》（Preventing Adversaries from Developing Critical Capabilities Act），要求美國公司向政府彙報其針對中國公司有關開發AI、量子計算、高超音速和半導體的投資計畫，並借由更嚴格的審查，來阻止中國獲得任何可能破壞美國國家安全的技術。

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