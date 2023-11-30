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日本澡堂推「豚骨拉麵湯浴池」遭網轟噁心！急刪文息怒火

日本東京的澡堂「小杉湯」推出「博多豚骨拉麵湯浴池」，卻遭到大量的批評。（圖翻攝自社群平台「Ｘ」）

日本東京的澡堂「小杉湯」推出「博多豚骨拉麵湯浴池」，卻遭到大量的批評。（圖翻攝自社群平台「Ｘ」）

2023/11/30 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕日本溫泉文化深厚，泡湯被視為身心靈療癒之旅。近日，日本一家老字號澡堂「小杉湯」宣布推出一項前所未聞的創意，竟是將拉麵與泡湯結合，創造出「博多豚骨拉麵湯浴池」。然而，這項創意並未如預期地受到歡迎，反而在網路上遭到大量的批評，使得澡堂在僅一天的時間內迫不得已宣布取消。

綜合日媒報導，位於東京都高圓寺地區的澡堂「小杉湯」28日在社群平台「X」分享「博多豚骨拉麵湯浴池」活動的宣傳影片。影片中可見，一名員工將豚骨湯一勺一勺的倒入澡堂浴缸中，而另一名員工則是負責將湯底攪拌均勻。

報導指出，這一特殊的「博多豚骨拉麵湯浴池」預定在11月28日和11月29日限定推出，並與拉麵店「健太拉麵」合作。「小杉湯」詳細介紹了「博多豚骨拉麵湯浴池」的細節，強調湯底是「豚骨白湯湯粉」，味道不會太濃，並且還會加入紅薑和芥菜等拉麵配料，讓泡湯的顧客可以享受香氣。

事件曝光後，許多網友紛紛表達不滿，「好噁心」、「太不衛生了...」、「那裡是公共澡堂欸」、「真的要在裡面放豚骨嗎？」、「我無法想像我做為人有什麼感受」。不過，也有網友表示，「我很想去！」、「老實說，我想嘗試一下」。

對此，「小杉湯」刪掉了宣傳影片，在昨（29）日短短一天內發文表示，「雖然我們在衛生管理方面採取了充分的預防措施，但為了讓大家安心、舒適地泡澡，我們將取消今天原定的『博多豚骨拉麵湯浴池』」，並上傳了打掃浴室的影片。

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