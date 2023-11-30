美國前國務卿季辛吉逝世 各國政要反應一次看

美國前國務卿季辛吉（見圖）29日逝世，世界各國政要紛紛表達哀悼。（法新社資料照）

2023/11/30 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）29日在家中逝世，享嵩壽100歲，消息傳出後，各國政要紛紛表達哀悼，以下為《法新社》彙整世界主要國家政要對季辛吉逝世的反應。

●中國

中國外交部讚揚了季辛吉對中美關係的「歷史性貢獻」，並稱他為「中國人民的老朋友」。

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中國外交部發言人汪文斌指出，季辛吉「長期關注與支持中美關係的發展，上百次訪問中國，對推動中美關係正常化做出了歷史性貢獻」。

●俄羅斯

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）稱讚季辛吉對美國-蘇聯之間關係的貢獻，並形容他是一位「明智且有遠見的政治家」。

根據克里姆林宮發布的聲明，普丁表示：「季辛吉的名號，與他務實的外交政策密不可分，他的外交政策在當時為緩和國際緊張局勢鋪平了道路，讓蘇聯與美國之間最為重要的協議化為可能，為加強全球安全做出了貢獻。」

●法國

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）指出，季辛吉是「歷史的巨人」，並代表法國向美國人民表達哀悼。

他在X平台（先前稱為推特）上表示，季辛吉「一世紀的思想與外交，對他的時代和我們的世界產生了深遠的影響」。

●英國

英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）在X平台發文指出：「聽到季辛吉逝世的消息，我感到非常悲痛。他是一位偉大的政治家，一位深受尊崇的外交家，世界舞台將會無比懷念他。」

●德國

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在社群媒體上，讚揚了童年時期就逃離納粹德國去到美國的季辛吉「對跨大西洋友誼的承諾」。

蕭茲在X平台發文稱：「他一直與他的祖國德國保有聯繫。世界損失了一名偉大的外交官。」

●日本

日本首相岸田文雄也讚揚季辛吉，他對媒體說，季辛吉「為區域和平與穩定做出了重大貢獻，包括美中外交關係正常化」。

●烏克蘭

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，季辛吉的事蹟將對國際政治產生長遠的影響。

庫列巴稱：「季辛吉那個世紀並不容易，但當時的艱鉅挑戰符合他卓越而好奇的心智。他改變了外交的步調與模樣，思路明快、著書繁多。他的學術遺產將繼續影響人們對外交和世界秩序的理解。」

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