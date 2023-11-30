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同伴不放棄持續頂牠浮起 人類首次錄下虎鯨生命最後時刻

虎鯨「Hunchy」走向了生命盡頭，開始緩緩下沉消失在深海之中。（圖擷自Pierre, the Orca Whisperer臉書）

虎鯨「Hunchy」走向了生命盡頭，開始緩緩下沉消失在深海之中。（圖擷自Pierre, the Orca Whisperer臉書）

2023/11/30 13:18

〔即時新聞／綜合報導〕人類首次拍到了1頭成年虎鯨在其生命的最後時刻，以及在垂死之際同伴仍持續搶救的畫面。

知名虎鯨觀察家皮埃爾（Pierre ROBERT de LATOUR）11月在挪威外海捕捉到一幕罕見畫面，1頭約35歲的雄性虎鯨「Hunchy」疑似年老力衰，脫隊無力的飄浮在海面下方，他潛入海下後發現，「Hunchy」已經非常瘦弱，身形憔悴，看起來很久沒有進食了。

突然間他發現有2頭年輕虎鯨在「Hunchy」和更遠的一群虎鯨之間來回游動，反覆幫「Hunchy」推上海面讓牠能夠呼吸，持續了50分鐘，不過最後「Hunchy」仍走向了生命盡頭，開始緩緩下沉消失在深海之中。

冰島大學研究專家、冰島虎鯨計畫創始人兼首席研究員菲利帕 （Filipa Samarra）表示，這段影片可能是第一次在北大西洋，甚至全世界首次記錄到成年虎鯨的死亡過程，「據我所知，該群體中一名成年成員的死亡，以及當一名成年成員死亡時其他虎鯨的表現是以前從未觀察到的。」

皮埃爾表示，如果他能救出一頭陷入困境的虎鯨，絕不會讓牠死去；皮埃爾曾多次拯救被漁具困住的虎鯨，但這次是生命的輪迴，他不會干涉，不過由於觀察「Hunchy」一段時間了，看到「熟人」的離去依然讓人感慨萬分。

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