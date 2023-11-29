多明尼加海灘驚見罕見「地震魚」 打撈地靠近斷層帶

多明尼加共和國海灘被人發現1條罕見皇帶魚，又稱「地震魚」。（圖擷自「@dominicannewsn」X、本報合成）

2023/11/29 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕多明尼加共和國海灘被人發現1條罕見皇帶魚，又稱「地震魚」，社群平台近日大量轉傳這條地震魚畫面引起網友大量討論，環境部門海岸與海洋事務部副部長表示，這是一種深海魚，在海面上看到這種魚相當不尋常，但牠不會構成任何威脅。

綜合外媒報導，公開影像可見，小男孩在多明尼加共和國西北部蒙特克里斯蒂省（Monte Cristi）的洛斯科基托斯海灘（Los Coquitos）發現1條白色且細長的魚，據稱這條魚被發現不久後就死亡。

報導指出，發現皇帶魚海灘地點靠近東北斷層帶（Septentrional-Orient fault zone），該斷層帶曾引發1842年海地角（Cap-Haïtien）大地震，造成約5300人死亡。

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多明尼加環境部門海岸與海洋事務部副部長雷耶斯（José Ramón Reyes）27日證實，確實發現了1條皇帶魚（oarfish），「這是一種深海魚，在水面上發現這種魚類很不尋常，因為通常棲息於海底深處，不過牠不會構成任何威脅。」

據了解，「皇帶魚」（oarfish）是海洋中最長的魚類之一，體長可達17公尺、體重超過200公斤，喜歡潛伏在海面1000公尺以下深海水域，日本漁民將皇帶魚命名為「海神宮殿的使者」，除非地震或地殼變動造成受驚嚇游至淺水海域或死後被沖上岸，否則一般很難被人類看到蹤跡，故牠的出現又被視為有「大地震或海嘯的預兆」。

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