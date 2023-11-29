現在就放年假！中國「三潮」夾擊 勞工提早返鄉

密集的倒閉潮、失業潮、裁員潮「新三潮」成為中國社群媒體的熱門話題。（歐新社）

2023/11/29 07:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國疫後經濟復甦落空，外企紛紛出走，外媒報導，上海和深圳已提前出現春節返鄉潮，此外，密集的倒閉潮、失業潮、裁員潮，「新三潮」也成為中國社群媒體的熱門話題。

《自由亞洲電台》報導，深圳、上海等大城市，大批「白領」因被裁員，10月就傳出提前3個月返鄉過年，一度成為微博熱搜話題。近期網傳裁員的有約20多家大型民企，包括字節跳動宣布旗下遊戲「朝夕光年」（Nuverse）將進行大規模業務收縮。此外，也有網友透露「阿里裁員實錘了，7%的裁員比例，大批人才將要回歸社會」、「現在才11月份，全國各大科技廠巨頭開始陸續裁員。」

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一名上海的網路公司員工稱，上海、深圳有大量科技公司倒閉、裁員，停止開發新產品，遣散技術人員，也包括中階管理層，這些人離開之後，也不會再回到上海。

也有廣東深圳的網友透露，明明離春季還有幾個月，已經有大批打工者因找不到工作，提前返鄉過年，其實提前返鄉從來不是新鮮事，但今年提前3個多月，還衝上熱搜，究竟是怎麼一回事？

報導引述旅居美國的中國資深媒體人蔡慎坤說法，認為中國的失業潮是民企關停和外資撤離造成，不是單純面臨經濟困難，主要是政治因素，他認為，無論是企業、個人、外資或官員，都對未來沒有信心，企業家都是考慮過一天算一天，而個人就更不用說了。

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