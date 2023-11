振奮！受困隧道17天 印度41工人全數獲救

2023/11/28 23:42

〔即時新聞/綜合報導〕印度北阿坎德邦(Uttarakhand)官員今(28)日宣布了一樁好消息,受困在西爾基亞拉隧道(Silkyara Tunnel)內長達17天的41名工人,今日全數被成功救出。

印媒《經濟時報》(The Economic Times)報導,第1名獲救的工人約在當地時間晚間8點左右逃出生天,此後救援進展順利,41人陸陸續續被成功接出隧道,救援工作約在晚間8點42分左右大功告成。

工人們在經過初步健康檢查後,便搭上在隧道口排成一排的救護車,前往30公里外的醫院接受進一步檢查。

北阿坎德邦首席部長達米(Pushkar Singh Dhami)事後也高興的在社群媒體X平台上發文表示:「耐心、努力與信念得勝了。」

#WATCH | Uttarkashi tunnel rescue | Ambulances leave from the Silkyara tunnel site as all the workers trapped inside the tunnel since November 12 have been successfully rescued. pic.twitter.com/fJJ4Jfc3vw