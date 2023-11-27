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紐西蘭全球首創「世代禁菸」受阻 為了稅收將廢除

紐西蘭原定推動的世代禁菸法案，由於受到稅收影響將廢除。禁菸標誌示意圖。（歐新社）

紐西蘭原定推動的世代禁菸法案，由於受到稅收影響將廢除。禁菸標誌示意圖。（歐新社）

2023/11/27 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭去年通過全球首創的法案，2009年1月之後出生的公民禁止購買香菸，並影響到英國近來推動的漸進式禁菸，但由於受到稅收影響，執政的紐西蘭國家黨不得不妥協廢除相關修正案。

《衛報》報導，紐西蘭「世代禁菸」法案原定於2024年7月開始實施，不過，執政黨為了推行說好的減稅計畫，考慮重新引入外國投資者購買房地產來補足稅收，結果遭到在野的紐西蘭優先黨拒絕，這使得國家黨只好另尋稅收途徑。

紐西蘭新任財政部長威利斯（Nicola Willis）表示，組成聯合政府的優先黨和其他夥伴都堅持廢除「世代禁菸」的規劃，執政黨最終和對方達成協議，將在2024年7月之前取消「去尼古丁化、減少香菸零售店、世代禁令」等修正案。

威利斯表示，若施行無菸法案會讓紐西蘭稅收減少10億紐西蘭元（約新台幣192億元），紐國總理盧克森（Christopher Luxon）也強調，假如照原定計畫推動，那麼可能會出現菸草黑市，並且讓集中香菸售賣的商店成為犯罪目標，政府未來將透過教育和其它政策來降低吸菸率。

不過，公衛專家對於紐西蘭當局的轉變感到相當震驚，直指此舉可能導致每年多出5000人因抽菸而喪命，對於吸菸率較高的原住民毛利人尤其不利。紐西蘭健康聯盟主席莫倫加（Lisa Te Morenga）感嘆，「菸草業的利潤將以犧牲紐西蘭人的性命做為代價」。

莫倫加指出，按照近來的模型計算來看，如果全面實施世代禁菸相關法規，未來20年內將節省13億紐西蘭元（約新台幣250億元）的公衛成本，並將女性死亡率降低22％、男性死亡率降低9％。

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