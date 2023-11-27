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中國白紙運動週年 華府、紐約等地有人紀念

2022年11月，由南京傳媒學院悼念新疆烏魯木齊火災所引發的「白紙運動」。（路透檔案照）

2022年11月，由南京傳媒學院悼念新疆烏魯木齊火災所引發的「白紙運動」。（路透檔案照）

2023/11/27 06:12

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白紙運動1週年 有參與者被關進精神病房

〔編譯林家宇／綜合報導〕2022年11月26日，中國南京傳媒學院悼念新疆烏魯木齊火災，演變為中國境內外抗議中共當局嚴格防疫政策的「白紙運動」（或稱白紙革命）。在這場運動屆滿1週年之際，美國華府、紐約等全球多座城市地都舉辦紀念活動，除了延續和傳承白紙運動精神，更將關懷視野擴大到受到中國政府壓迫的少數族裔及性少數（LGBTQ）等群體，呼籲釋放「良心犯」等因爲性取向或宗教丶政治等其他信念而被政府關押者。

「美國之音」（VOA）以匿名、化名訪問當時的參與者，其中一名在抗爭中遭逮捕的青年表示，即使白紙運動沒有達成重大成果，但已在歷史上留下足跡，亦是中共政權自六四天安門事件以來所面對最具對抗性的全國運動，強調有朝一日若再發生，「我仍會參與並支持」。

20幾歲的「涵蘊」提到，當時她在社群媒體看見抗議貼文後，便搭乘計程車前往現場，一眼就看到警察和便衣維安人員監控聚集人潮，「我不會後悔。因為我知道，如果那晚我們沒有站出來，誰知道北京得封城多久」。她認為，縱然當局壓制白紙運動，但在這場運動後，「所有人或許都經歷了逐步克服恐懼的過程。例如在上海的萬聖節，有些人在身上覆蓋白紙」，這讓她感到「如今每個人是真的會找方法在街上表達自己」。

一名曾在校內響應白紙運動的北京大學生表示，據他所知，部分年輕人因參與運動而失去自由，事後還得面對政治迫害，包括遭國安人員騷擾和限制出境等，「還有些人仍被關押，他們的消息外界不得而知。我希望大家不要忘記這些為了所有人的權利奮鬥，而被逮捕、迫害的年輕人」。

「自由亞洲電台」（RFA）報導，社群平台X（前身為推特）帳戶「李老師不是你老師」指出，當局對去年參與白紙運動的南京傳媒學院學生採「人盯人」手段監視，校內有專人看守防止外人進入，教職員和學生則要經由臉部辨識才能通過。

除了在國內強力維穩，當局也對海外人士進行「長臂管轄」。X平台「清絲老師談治國理政」近日發文，號召在英國倫敦舉行白紙運動紀念活動，警方隨即找上留學生在中國的家屬，來電要求解釋並說明態度。

警方在公布的錄音檔中表明，白紙運動是受境外勢力滲透、煽動，去中國駐英使館抗議反而會被敵對勢力利用。「清絲老師談治國理政」迫於壓力，將貼文刪除並退出組織者的角色，但他強調，「活動不會因為少了我而結束」。

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