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白紙運動1週年 有參與者被關進精神病房

中國各地去年11月爆發抗議嚴格防疫政策的「白紙運動」，有人被關進精神病房，決定出走海外申請政治庇護。（路透檔案照）

中國各地去年11月爆發抗議嚴格防疫政策的「白紙運動」，有人被關進精神病房，決定出走海外申請政治庇護。（路透檔案照）

2023/11/26 23:51

〔編譯林家宇／綜合報導〕在爆發抗議中國政府嚴格防疫政策的「白紙運動」屆滿一週年之際，英國廣播公司（BBC）中文網26日刊出訪問當時參與者的報導，指出其中一名當時就讀於北京中央財經大學一年級的學生，在校方和父親、祖父聯手箝制下，被關進精神病房，被迫服用精神科藥物。

據報導，去年11月27日晚間，在北京中央財經大學讀大一的張俊杰，在教學樓前舉起白紙，被保安拍下照片。隔天上午，他又獨自前往同一地點舉起白紙。約5分鐘後，有人衝過來阻止他，後來要他簽署一份離校承諾書，聲稱「因為突發疾病需要返鄉治療」，校方並通知張父將他接回家。

張俊杰的父親是公職人員，責問兒子為什麼「要當別人的砲灰」。後來父子爆發衝突，父親企圖強行收走張俊杰的手機、電腦，張俊杰指控父親對他家暴。數日後，張俊杰的父親以檢測隔離為名，將他騙到南通市第四人民醫院精神科，「他們找了一個醫生，說我目前處於精神分裂症發作狀態，我當時聽到像晴天霹靂一樣。他問我是不是在北京做抗議事情，這就是典型精神分裂症狀」。

醫護人員為他注射鎮靜劑，早晚要他服用精神科藥物。張俊杰說，就連自己的祖父也配合醫護，「一直在說我為什麼會病得這麼嚴重、為什麼要反對共產黨，我當時沒想到我的家人會配合他們對我做這種事情」。

在精神病房被關了將近半個月後，張俊杰出院回家，並決定不再回北京上學。今年1月20日，張俊杰發現有人在網路上號召「煙花革命」，即故意違規燃放爆竹，抗議政府禁令。他說，他「沒有想太多就去了」，在當地的大劇院前放爆竹，隔天早上，4輛警車載著近20名警察衝到他家，問話一整天後，要他簽署一張行政處罰決定書，罪名是「尋釁滋事」。

之後，警方將張俊杰重新送回醫院，一週後他短暫回家，又有3名便衣警察將他帶回醫院，一直關到4月才出院，「我就很怕，沒想到這事情會發生在我身上。」

據稱張俊杰經此衝擊後，決定出走海外，申請紐西蘭的大學，並打算申請政治庇護。

報導指出，中國政府曾被指控蓄意將異議及維權人士送進精神病院，做為一種打壓手段。近年來，較為知名的案例是向中國國家主席習近平畫像潑墨的董瓊瑤，她因此被稱為「潑墨女孩」。

去年，總部位於西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）發表報告指出，自1980年代起，中國設立名為「安康」的精神病院系統，由警方控制及管理，可避開司法系統審理而做為懲處手段。

報告指出，儘管中國曾在2012年通過《精神衛生法》以防止此類情況，但並未發揮實際作用。該組織發現，2015至2021年仍有99人被關押在精神病房合計144次。

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