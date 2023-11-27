感謝莫斯科支持 哈瑪斯釋放一名俄羅斯人質

2023/11/27 01:36

〔中央社〕路透社報導，巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團戰士今天表示，為了向莫斯科在這場戰爭抱持的立場表達感謝，他們從加薩走廊釋放一名擁有俄羅斯國籍的人質。

哈瑪斯集團（Hamas）戰士10月7日突襲以色列南部，造成1200人喪生，並且將約240人挾持到加薩走廊（Gaza Strip）當人質，引爆跟以色列的戰爭。

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法新社報導，卡達外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）在社群平台X發文表示，加薩停火第3天有39名巴勒斯坦人將獲釋，以交換遭到扣留在加薩的13名以色列人，另外還有「一名具有俄羅斯公民身分的被拘留者和3名泰國人」。

與此同時，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）則表示，「有理由相信」一名美國人質將於今天獲釋。

蘇利文告訴國家廣播公司（NBC）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）：「我們有理由相信那些美國人當中有一人今天將會獲釋。」

他拒絕提供這名人質的身分。在被問到是否那是雙親遇害的4歲女孩時，蘇利文說：「我們可以判斷那是誰，但我不宜證實。」

他表示，美國總統拜登和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）定今天稍晚進行通話。

以色列矢言摧毀統治加薩的哈瑪斯武裝分子，除了對這塊飛地進行轟炸並且對加薩北部升高地面攻勢。據加薩衛生當局表示，已有1萬4800名巴勒斯坦人死亡，數十萬人流離失所。

稍早一名巴勒斯坦農夫在加薩中部遭到殺害，凸顯出哈瑪斯和以色列達成的4天停火協議何其脆弱。

巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）表示，這名農夫在加薩中部馬加齊（Maghazi）難民營以東成為以軍目標而遇害。1121127

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